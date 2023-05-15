У Гаазі створять реєстр руйнувань через війну РФ проти України

У Гаазі створять спеціальний реєстр руйнувань, щоб Росія заплатила за збитки, яких вона завдала під час війни проти України, сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі, пише « Інтерфакс-Україна ».

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Реєстр руйнувань

За її словами, під час саміту Ради Європи у Рейкʼявіку обговорять, як притягнути Росію до відповідальності. Фон дер Ляєн додала, що підтримує створення трибуналу, щоб «привести російські злочини агресії до суду».

«Ми також вирішимо щодо створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший крок, але дуже хороший у напрямі російської компенсації», — сказала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо

Станом на лютий 2023 року щонайменше 2148 закладів культури та релігії зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого Росією 24 лютого 2022 року.

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