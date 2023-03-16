В KSE порахували збитки від руйнувань культурних та релігійних обʼєктів. Постраждало 2 148 закладів

Станом на лютий 2023 року щонайменше 2148 закладів культури та релігії зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого Росією 24 лютого 2022 року. Про це йдеться в оцінці експертів проєкту KSE Institute.

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Загальна сума збитків

За оцінкою експертів загальна сума збитків закладів сфер культури та релігії оцінюється у понад $1.5 млрд. Загальна кількість пошкоджених або зруйнованих обʼєктів цих сфер більше ніж 2148 об'єктів. Серед них 703 будинків/палаців культури, 348 релігійних споруд, 82 музеї та 22 театри.

Де найбільше постраждало культурних та релігійних обʼєктів

Найбільше культурних та релігійних обʼєктів постраждало у таких областях: Харківська область — 38,3%, Донецька область — 16,2% та Луганська — 7,5%.

Внаслідок постійних обстрілів значно постраждав історичний центр Харкова та багато пам'яток культурної спадщини міста. В тому числі Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка , який є частиною реєстру культурних пам’яток UNESCO, та Харківський художній музей. Зруйновано також Харківський будинок «Слово», пошкоджений внаслідок удару ракетно-артилерійського снаряду 7 березня 2022 року, та Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди в селі Сковородинівка.

У Донецькій області через війну руйнувань зазнали такі памʼятки як Свято-Успенська Святогірська лавра, яка постраждала від обстрілу російських військ 1 липня 2022 року, і є частиною реєстру культурних пам’яток UNESCO. А ще — Маріупольський краєзнавчий музей, Міський центр сучасного мистецтва і культури імені А. І. Куїнджі. Маріупольський драматичний театр був повністю зруйнований внаслідок бомбово-авіаційного удару 16 березня 2022 року.

Через війну значних пошкоджень завдано також Храму на честь блаженної матрони Московської з реєстру культурних пам’яток UNESCO, Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театру. Втрачено і колекцію скіфського золота, яке було знайдено археологами у 50-х роках минулого століття: її викрали російські окупаційні війська з Мелітопольського музею у Запорізькій області.

Внаслідок бойових дій з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено важливі культурні та релігійні об'єкти, серед яких і Миколаївський міський палац культури «Корабельний», пошкоджений на початку липня, та Музей старожитностей у Чернігові, зруйнований внаслідок авіаційного удару на початку березня 2022 року.

Міжнародна організація захисту культурної спадщини UNESCO також провела попередню оцінку руйнувань спричинених в результаті війни, згідно з якою вже більше 240 об'єктів є частково або повністю зруйнованими. Детальніше про руйнування цих обʼєктів можна ознайомитись на сайті UNESCO.