Пенсійна реформа в Україні: Міністр фінансів пропонує не поспішати

Міністр фінансів Сергій Марченко концептуально підтримує ідею пенсійної реформи, але з її реалізацію пропонує не поспішати. Про це він заявив у інтерв'ю Forbes.

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Пенсійна реформа

Марченко зазначив, що до війни був прихильником пенсійної реформи і допомагав її просувати, й зараз «концептуально» Мінфін її підтримує. Та в умовах війни її реалізація може бути занадто складним завданням, вважає міністр.

«Є питання щодо часу, коли це може бути імплементовано, враховуючи фокус на питаннях безпеки країни та досить високу інфляцію. Ми обережні з точки зору чи будуть в нас ресурси на реформу найближчим часом», — заявив голова Мінфіну.

Але чи ухвалювати закон про пенсійну реформу вже зараз, мають вирішувати депутати, наголосив Марченко.

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Нагадаємо

21 квітня у Верховній Раді зареєстрували оновлений законопроєкт про пенсійну реформу та введення обов’язкових пенсійних накопичень. Законопроєкт № 9212 — друга спроба нардепів за час повномасштабної війни внести до зали парламенту реформу про накопичувальну пенсійну систему.

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