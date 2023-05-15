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15 травня 2023, 16:33 Читать на русском

Аграрний ринок праці відновився на 80% від довоєнного — дослідження

Аграрна галузь під час війни виявилась більш стійкою, ніж ринок праці загалом. У лютому 2022 року на Work.ua було розміщено 2745 вакансій від агрокомпаній, а у березні кількість пропозицій роботи впала в шість разів до 445 вакансій. Загалом же ринок праці обвалився більш ніж у 10 разів, йдеться у спільному дослідженні Agrohub і Work.ua, пише Forbes.

Аграрна галузь під час війни виявилась більш стійкою, ніж ринок праці загалом.
Фото: inventure.com.ua

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Відновлення ринку

З квітня 2022 року почалось поступове відновлення ринку праці. Активне відновлення галузі агро спостерігалось влітку, з червня 2022 (1159 вакансій) і продовжилось до вересня, коли був зафіксований перший рекорд — 1641 пропозиція роботи, йдеться у коментарях до аналітичної записки дослідження.

Агрогалузь активізувалась у перший місяць 2023 року, що, ймовірно, пов’язано із наближенням початку посівних робіт. У березні 2023 року кількість пропозицій роботи в галузі агро сягнула 2264 вакансії, що становить понад 80% до лютого 2022 року.

Згідно з опитуванням Agrohub, досить великий дефіцит кадрів фіксується серед механізаторів, робітничих спеціальностей, водіїв та лінійного персоналу. Низький рівень дефіциту кадрів спостерігається на елеваторах.

Під час війни конкуренція зросла в пʼять разів. Роботи було мало, охочих працювати багато, відповідно, вакансії закривались швидше. На березень 2023 року кількість відгуків на вакансію майже досягла довоєнного рівня. За даними опитування Work.ua, 56% роботодавців уже зазначають, що найм кандидатів став довшим.

Більшість опитаних представників компаній не збираються змінювати чисельність персоналу в поточному році. Майже 30% респондентів планують оптимізацію персоналу на 5−10%. Лише дві з опитаних великих агрокомпаній планують найм співробітників до 5%.

Зростання заробітної плати

Понад 80% учасників опитування Agrohub зазначають, що вже підвищили дохід своїм співробітникам. У розрізі спеціальностей також зафіксовано зростання доходу в середньому на +15% в порівнянні з 2022 роком.

За даними Work.ua, середня (медіанна) зарплата в Україні протягом 2022 року становила 15 000 грн. У лютому 2023 року вперше від повномасштабного вторгнення середня зарплата зросла і тепер становить 16 000 грн. Медіанна зарплата в аграрній галузі наразі складає 16 500 грн.

Найвищу середню зарплату (від 20 000 до 30 000 грн) отримують працівники у Миколаївській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Найнижчу (від 13 500 до 15 000 грн) — у Полтавській, Рівненській, Чернігівській, Сумській, Житомирській.

Топ-5 не керівних посад із найбільшою медіанною заробітною платою у березні 2023 року: 40 000 грн — водій-міжнародник; 28 750 грн — менеджер з закупівель; 25 000 грн — менеджер ЗЕД; 24 000 грн — механізатор; 23 250 грн — машиніст.

Від 9475 грн до 12 500 грн заробляють в агрокомпаніях охоронці, обліковці, пакувальники, продавці-консультанти та різноробочі.

В опитуванні, проведеному компанією Agrohub, взяли участь 14 найбільших агрохолдингів України із загальним земельним банком близько 2 млн га. Work.ua проаналізував дані вакансій, розміщених на сайті з 2021 року до березня 2023 року компаніями, що працюють у галузі агробізнесу та сільського господарства.

Джерело: Мінфін
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