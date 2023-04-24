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24 квітня 2023, 14:05 Читать на русском

У березні індекс споживчих настроїв зріс: українці покращили очікування щодо курсу гривні та інфляції

У березні 2023 року Індекс споживчих настроїв в Україні зріс на 4,6 пунктів та становить 91,2 п. Про це йдеться в даних щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

У березні 2023 року Індекс споживчих настроїв в Україні зріс на 4,6 пунктів та становить 91,2 п.

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Як змінилися настрої

Індекс поточного становища зріс і складає 51,4, що на 3,4 п. вище за рівень цього показника у лютому. Індекс економічних очікувань у березні зріс на 5,5 п. та складає 117,6 п.

У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,5 п. та складає 126,7 п.

Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1 п. та складає 177,3 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 9,4 п. та складає 125,7 п.

«Обережні тенденції покращення споживчих настроїв та впевненості у національній валюті, які ми фіксували з початку року, продовжуються, і в березні ми вже говоримо про статистично значущі позитивні зміни у цих показниках. Це відбувається на фоні хоча і важкої, але стабільної ситуації на фронті, зменшенням російських ракетних обстрілів та суттєвій стабілізації електропостачання», — коментують аналітики Info Sapiens.

Методика дослідження

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові.

Значення індексу менше ніж 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Джерело: Мінфін
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