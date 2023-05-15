Українців попередили: З 1 липня ціни на АЗС зростуть

Найбільші мережі автозаправних станцій попередили, що з 1 липня через відновлення 20% ПДВ на пальне, гарантовано підскочать ціни на бензин та дизпаливо. Про це йдеться на сайті Нафтогазової асоціації України.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зростання цін

Її учасники вважають, що подорожчання призведе до тінізації ринку, бо водії почнуть масово заправлятися у «нелегалів». Тому вони пропонують альтернативу: залишити ПДВ на теперішньому рівні 7%, а замість цього підняти ставку акцизу до 180 євро за 1000 літрів для всіх нафтопродуктів.

Зниження ПДВ на пальне з 20% до 7% на початку 2022 року було потрібне для стабілізації ринку в умовах повномасштабної війни. Одночасно воно дозволило мінімізувати податкові махінації у вигляді «скруток».

Читайте: Гетманцев розповів, коли ПДВ на пальне повернеться на рівень 20%

«Із поверненням ПДВ до 20% з 1 липня очікується зростання фінансової привабливості „скруток“, їх загальний обсяг значно зросте. Акцизний податок на пальне, на відміну від ПДВ, держава адмініструє значно ефективніше», — вважають учасники асоціації.

За оцінками консалтингової групи «А-95», у випадку повернення довоєнних податків бензин подорожчає на 11,2 грн (з 47,17 до 58,35 грн/л); дизель — на 7,7 грн (з 47,43 до 55,10 грн/л); автогаз — на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Якщо підвищити акцизи і залишити ПДВ на рівні 7%, ціни на бензин і дизель майже не зміняться, а автогаз трохи подорожчає, але все одно залишиться вдвічі дешевшим за бензин.

«Така модель дозволить державі одержати навіть вищий рівень надходжень у бюджет країни, аніж вона планує отримати після повернення до повних ставок акцизів та ПДВ», — вважає асоціація.