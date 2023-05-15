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15 травня 2023, 12:10 Читать на русском

Українців попередили: З 1 липня ціни на АЗС зростуть

Найбільші мережі автозаправних станцій попередили, що з 1 липня через відновлення 20% ПДВ на пальне, гарантовано підскочать ціни на бензин та дизпаливо. Про це йдеться на сайті Нафтогазової асоціації України.

Найбільші мережі автозаправних станцій попередили, що з 1 липня через відновлення 20% ПДВ на пальне, гарантовано підскочать ціни на бензин та дизпаливо.

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Зростання цін

Її учасники вважають, що подорожчання призведе до тінізації ринку, бо водії почнуть масово заправлятися у «нелегалів». Тому вони пропонують альтернативу: залишити ПДВ на теперішньому рівні 7%, а замість цього підняти ставку акцизу до 180 євро за 1000 літрів для всіх нафтопродуктів.

Зниження ПДВ на пальне з 20% до 7% на початку 2022 року було потрібне для стабілізації ринку в умовах повномасштабної війни. Одночасно воно дозволило мінімізувати податкові махінації у вигляді «скруток».

Читайте: Гетманцев розповів, коли ПДВ на пальне повернеться на рівень 20%

«Із поверненням ПДВ до 20% з 1 липня очікується зростання фінансової привабливості „скруток“, їх загальний обсяг значно зросте. Акцизний податок на пальне, на відміну від ПДВ, держава адмініструє значно ефективніше», — вважають учасники асоціації.

За оцінками консалтингової групи «А-95», у випадку повернення довоєнних податків бензин подорожчає на 11,2 грн (з 47,17 до 58,35 грн/л); дизель — на 7,7 грн (з 47,43 до 55,10 грн/л); автогаз — на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Якщо підвищити акцизи і залишити ПДВ на рівні 7%, ціни на бензин і дизель майже не зміняться, а автогаз трохи подорожчає, але все одно залишиться вдвічі дешевшим за бензин.

«Така модель дозволить державі одержати навіть вищий рівень надходжень у бюджет країни, аніж вона планує отримати після повернення до повних ставок акцизів та ПДВ», — вважає асоціація.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
0
Tido oss
Tido oss
15 травня 2023, 12:34
#
Украина поднимет пальне для сімей !! чоловіки які захищають цю країну
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
15 травня 2023, 13:01
#
Да, эту воровскую власть нужно сносить!
+
+30
kadaad1988
kadaad1988
15 травня 2023, 13:00
#
Ну что еще можно ожидать от «слуг народа», непонятно только какого!!!
+
+14
TAN72
TAN72
15 травня 2023, 13:37
#
Последствия правления,Рошен,
+
+30
Kaleso
Kaleso
15 травня 2023, 14:17
#
То по твоєму це Порошенко піднімає пальне він блокує карти людей бо якісь там є долг чи він піднімає комуналку коли іде війна?
+
0
nitrolog
nitrolog
15 травня 2023, 14:43
#
Та там вже клініка давно, самі обрали зелених, але в них в усьому винен Порох
+
0
kadaad1988
kadaad1988
15 травня 2023, 15:07
#
А кто если не парашенко искусственно обвалил гривню в три с половиной раза за счет чего поднялись цены, а при ком , если не при парашенке подняли цены на газ (в десять раз!!!), электрику, акциз на бензины с 110 евро до 212 -ти??? Учите матчасть, а потом пишите…
+
+30
nitrolog
nitrolog
15 травня 2023, 14:42
#
Схоже ти пропустив курс лікування, прийми пігулки
до чого тут Рошен хвора ти людино
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
15 травня 2023, 14:56
#
Знову задача нагнати кабанчиків, щоб за цей місяць скупили все пальне на АЗС і зробили дефіцит? А потім скажуть ми повертаємо пдв до 12%. І діло в шляпі? З ліками — проканало.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
15 травня 2023, 15:09
#
Посмотрим первого июля. Очень часто такие статьи специально вбрасываются властью в информпространство, для моральной подготовки населения к поднятию цен.
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