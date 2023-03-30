Гетманцев розповів, коли ПДВ на пальне повернеться на рівень 20%

Податок на додану вартість (ПДВ) для пального повернеться на колишній рівень — із 7% до 20% з 1 липня 2023 року. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

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Він зазначив, що зниження ПДВ на паливо після початку повномасштабної війни було помилковим рішенням.

«Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це ніяк не вплинуло на ціну пального. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів», — сказав Гетманцев.

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Він також зазначив, що скасовання акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо не призвело до виходу ринку до прозорої роботи.

«Нелегальні бочки виросли, як гриби після дощу», — сказав Гетманцев.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Гетманцев визнав свої промахи при створенні БЕБ.