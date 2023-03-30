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30 березня 2023, 12:35 Читать на русском

Гетманцев розповів, коли ПДВ на пальне повернеться на рівень 20%

Податок на додану вартість (ПДВ) для пального повернеться на колишній рівень — із 7% до 20% з 1 липня 2023 року. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

Податок на додану вартість (ПДВ) для пального повернеться на колишній рівень — із 7% до 20% з 1 липня 2023 року.
Фото: pixabay.com

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Він зазначив, що зниження ПДВ на паливо після початку повномасштабної війни було помилковим рішенням.

«Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це ніяк не вплинуло на ціну пального. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів», — сказав Гетманцев.

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Він також зазначив, що скасовання акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо не призвело до виходу ринку до прозорої роботи.

«Нелегальні бочки виросли, як гриби після дощу», — сказав Гетманцев.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Гетманцев визнав свої промахи при створенні БЕБ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 12

+
+27
Три літри
Три літри
30 березня 2023, 13:07
#
к выходу рынка в белое.

Редакція продовжує економити на редакторах, а також не привчає авторів вичитувати те що вони пишуть. Нічого нового, гортаємо далі.
+
+42
Три літри
Три літри
30 березня 2023, 13:09
#
До слова нагадую редакції про порушення закону о мовах: сайти примусово перемикає користувачів на москальску версію при підписці на новини і переході по лінку з підписки.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
30 березня 2023, 16:01
#
Мене не перемикає, читаю укр-ю.
+
0
Три літри
Три літри
30 березня 2023, 16:19
#
Дуже простий експерімент який нічого не зламає в налаштуваннях, але продемонструє що люди які пишуть цей сайт поняття зеленого не мають як правильно це робити.

1. Заходимо на головну сторінку сайта minfin.com.ua
2. Клікаємо по новині зі списку зліва, наприклад по ось цій Суд у Франції відмовив в екстрадиції Жеваго в Україну — зараз вона остання.
3. Потравляємо на сторінку новини де все викладено українською мовою. Фіксуємо цей факт у своїй пам’яті.
4. Прокручуємо статтю до початку коментарів та клікаємо на слова Стежити за новими коментарями щоб підписатись на повідомлення про нові коментарі.
5. Тепер прокручуємо сторінку обратно наверх і там в правому верхньому кутку буде іконка коментарів — вона третя з права.
6. Потравляємо на сторінку з переліком новин та відгуків. Знаходимо там новину про Жеваго та з подивом помічаємо що заголовок написаний російською. Клікаємо по заголовку.
7. Зному потравляємо на сторінку новини про Жеваго, як і в пункті № 3, але тепер і ця новина, і весь сайт показуються в москальскій версії.
+
0
mantis05
mantis05
30 березня 2023, 16:34
#
Повторил- всё равно украинская версия, если дефолт стоит украинский. Если такое случается и где-то что-то не так- обнови браузер, почисть кэш и выключи впн.
+
0
Три літри
Три літри
30 березня 2023, 17:15
#
Це «случається» на трьох різних девайсах, з різними операційними системами.

* Яким боком тут кеш якщо я на сторінку новини зайшов в перший раз і цей перший раз був в варіанті українською?
* До чого тут взагалі VPN? Мені показало не англійську версію, а російську. Якби справа була в VPN то було б рівно навпаки: сайт побачивши неукраїнський адрес ввімкнув би українську версію. Але по-перше сайт це не вміє, по-друге де ти у мене в описі побачив згадку про VPN?
* В якій версії якого браузера ти спостерігав ШІ який находу знаходить посилання на російську версію та перемикає мову? Якщо не бачив то як версіябраузера може впливати на це?

Ця помилка взагалі ніяк не повʼязана з браузером бо повʼязана зі збереження налаштувань на бекенді — саме тому в списку підписок мені показує назву новини російською (пункт №6 в моєму списку) хоча я ще перебуваю на українській версії сайта. Тобі в підтримці Волі працювати з таким рівнем знань. І скоріш за все ти нічого не перевіряв.
+
0
Три літри
Три літри
30 березня 2023, 17:22
#
всё равно украинская версия, если дефолт стоит украинский

Перевірив: в налаштуваннях сайту немає окремого вибору мови за замовленням. Мова вибирається тільки прямим вибором мови сайту в шапці. Це підтверджує мою здогадку що ти нічого не перевіряв.
+
0
Три літри
Три літри
30 березня 2023, 17:43
#
Пруф https://tempclip.com/HjFlQUspjrYDcXC/watch
буде дійсний пʼять днів
+
+37
brigadirius
brigadirius
30 березня 2023, 14:48
#
Особисто знаю бізнесменів, які під 7% ПДВ працюють в білу. А якщо ставка 20% то завозять контрабандою. Впринципі весь ринок лікарських препаратів так працює. Закінчився сертифікат на лікарський препарат — везем контрабандою, поновили сертифікат — везем в білу.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
30 березня 2023, 16:03
#
Вважаю, коли ціни падають на пальне, повертати до 20% можна.
+
+7
mantis05
mantis05
30 березня 2023, 16:35
#
Тут уже вопрос не в цене упал-вырос, а в наполнении бюджета. А то с таким же успехом, можно и НДС не брать с топлива, но и социалку на 20% снизить. Я вот- за снижение социалки) а остальные?
+
0
brigadirius
brigadirius
30 березня 2023, 16:55
#
Як там Щипач казав: ти хочеш щоб твоя бабуся голодала? Бізнес як гусак, чим більше його общіпуєш тим швидше наростає.
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