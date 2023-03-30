Податок на додану вартість (ПДВ) для пального повернеться на колишній рівень — із 7% до 20% з 1 липня 2023 року. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.
Гетманцев розповів, коли ПДВ на пальне повернеться на рівень 20%
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Він зазначив, що зниження ПДВ на паливо після початку повномасштабної війни було помилковим рішенням.
«Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це ніяк не вплинуло на ціну пального. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів», — сказав Гетманцев.
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Він також зазначив, що скасовання акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо не призвело до виходу ринку до прозорої роботи.
«Нелегальні бочки виросли, як гриби після дощу», — сказав Гетманцев.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав про те, що Гетманцев визнав свої промахи при створенні БЕБ.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12
Редакція продовжує економити на редакторах, а також не привчає авторів вичитувати те що вони пишуть. Нічого нового, гортаємо далі.
1. Заходимо на головну сторінку сайта minfin.com.ua
2. Клікаємо по новині зі списку зліва, наприклад по ось цій Суд у Франції відмовив в екстрадиції Жеваго в Україну — зараз вона остання.
3. Потравляємо на сторінку новини де все викладено українською мовою. Фіксуємо цей факт у своїй пам’яті.
4. Прокручуємо статтю до початку коментарів та клікаємо на слова Стежити за новими коментарями щоб підписатись на повідомлення про нові коментарі.
5. Тепер прокручуємо сторінку обратно наверх і там в правому верхньому кутку буде іконка коментарів — вона третя з права.
6. Потравляємо на сторінку з переліком новин та відгуків. Знаходимо там новину про Жеваго та з подивом помічаємо що заголовок написаний російською. Клікаємо по заголовку.
7. Зному потравляємо на сторінку новини про Жеваго, як і в пункті № 3, але тепер і ця новина, і весь сайт показуються в москальскій версії.
* Яким боком тут кеш якщо я на сторінку новини зайшов в перший раз і цей перший раз був в варіанті українською?
* До чого тут взагалі VPN? Мені показало не англійську версію, а російську. Якби справа була в VPN то було б рівно навпаки: сайт побачивши неукраїнський адрес ввімкнув би українську версію. Але по-перше сайт це не вміє, по-друге де ти у мене в описі побачив згадку про VPN?
* В якій версії якого браузера ти спостерігав ШІ який находу знаходить посилання на російську версію та перемикає мову? Якщо не бачив то як версіябраузера може впливати на це?
Ця помилка взагалі ніяк не повʼязана з браузером бо повʼязана зі збереження налаштувань на бекенді — саме тому в списку підписок мені показує назву новини російською (пункт №6 в моєму списку) хоча я ще перебуваю на українській версії сайта. Тобі в підтримці Волі працювати з таким рівнем знань. І скоріш за все ти нічого не перевіряв.
Перевірив: в налаштуваннях сайту немає окремого вибору мови за замовленням. Мова вибирається тільки прямим вибором мови сайту в шапці. Це підтверджує мою здогадку що ти нічого не перевіряв.
буде дійсний пʼять днів