Ринки знижуються на тлі відсутності рішення щодо підвищення стелі держборгу: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США в основному знизилися за підсумками тижня

S&P 500 втратив 0,3%, індекс Dow Jones упав на 1,1%, а високотехнологічний Nasdaq зріс на 0,4%.

На настрої інвесторів в Америці вплинуло підвищення інфляційних очікувань, які досягли максимуму за більш ніж десятиліття, а також нові побоювання щодо стабільності регіональних банків США.

Безвихідь у вирішенні питання про підвищення стелі американського держборгу також був у центрі уваги минулого тижня.

Акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону закінчили тиждень переважно зниженням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився на 1,3%, південнокорейський Kospi подешевшав на 1,1%, сінгапурський STI скоротився на 1,8%, гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite впали на 2 ,1% І 1,8% відповідно, а японський Nikkei виріс на 0,9%. Сьогодні ринки Азії торгуються різноспрямовано.

Все через економічні дані, що розчаровують, у США та Китаї, а також відсутність прийнятого рішення щодо підвищення стелі держборгу в Америці.

Споживчі настрої США різко знижуються

Згідно з останнім звітом університету Мічігану, настрої американських споживачів з початку місяця знизилися на 9%.

За словами авторів дослідження, американці дедалі більше стурбовані поточним економічним курсом, а також потенційним дефолтом щодо держборгу США.

Зростаючий песимізм серед американських споживачів, у свою чергу, може вплинути на їхню купівельну поведінку та послабити економічний попит у країні, що підвищує ризики початку рецесії.

Політичний глухий кут з приводу підвищення стелі держборгу США тягнеться вже кілька тижнів і наближається до того дня, коли федеральний уряд країни не зможе повністю відповідати своїм фінансовим зобов'язанням, зауважує CNN News.

Акції енергетичних компаній продовжують знижуватися

З початку 2023 року галузевий індекс — S&P 500 Energy — знизився на 10% порівняно зі зростанням S&P 500 на 7,5% за той же період.

Така динаміка пов'язана з зниженням цін на нафту, що продовжується: у той час як різні фактори, у тому числі криза в Україні, призвели до різкого зростання цін на сировинні товари в 2022 році, побоювання з приводу уповільнення світової економіки і попиту на енергоносії призвели до зниження цін на нафту цього року.

За підсумками минулого тижня ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,5% до $74,17 за барель, а контракти на WTI знизилися на 1,8% до $70,04. Обидва ці показники знижуються вже четвертий тиждень поспіль, зауважує SeekingAlpha.

На цьому фоні енергетика лідирувала минулого тижня через втрати серед усіх секторів з S&P 500, продемонструвавши зниження на 2,1%.

Серед акцій великих енергетичних компаній США у лідерах падіння за підсумками тижня: Dragonfly Energy Holdings (-39,9%), Bloom Energy (-25,2%), Atlas Lithium Corporation (-19,9%) та Plug Power (-19) 5%).

Тим часом, торік S&P 500 Energy продемонстрував найкращу динаміку серед усіх секторів у складі S&P 500, показавши зростання на цілих 59%.