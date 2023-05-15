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15 травня 2023, 10:20 Читать на русском

Ринки знижуються на тлі відсутності рішення щодо підвищення стелі держборгу: що потрібно знати вранці

Головні новини зарубіжних ринків до цього ранку.

Головні новини зарубіжних ринків до цього ранку.

Фондові індекси США в основному знизилися за підсумками тижня

S&P 500 втратив 0,3%, індекс Dow Jones упав на 1,1%, а високотехнологічний Nasdaq зріс на 0,4%.

На настрої інвесторів в Америці вплинуло підвищення інфляційних очікувань, які досягли максимуму за більш ніж десятиліття, а також нові побоювання щодо стабільності регіональних банків США.

Безвихідь у вирішенні питання про підвищення стелі американського держборгу також був у центрі уваги минулого тижня.

Акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону закінчили тиждень переважно зниженням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився на 1,3%, південнокорейський Kospi подешевшав на 1,1%, сінгапурський STI скоротився на 1,8%, гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite впали на 2 ,1% І 1,8% відповідно, а японський Nikkei виріс на 0,9%. Сьогодні ринки Азії торгуються різноспрямовано.

Все через економічні дані, що розчаровують, у США та Китаї, а також відсутність прийнятого рішення щодо підвищення стелі держборгу в Америці.

Споживчі настрої США різко знижуються

Згідно з останнім звітом університету Мічігану, настрої американських споживачів з початку місяця знизилися на 9%.

За словами авторів дослідження, американці дедалі більше стурбовані поточним економічним курсом, а також потенційним дефолтом щодо держборгу США.

Зростаючий песимізм серед американських споживачів, у свою чергу, може вплинути на їхню купівельну поведінку та послабити економічний попит у країні, що підвищує ризики початку рецесії.

Політичний глухий кут з приводу підвищення стелі держборгу США тягнеться вже кілька тижнів і наближається до того дня, коли федеральний уряд країни не зможе повністю відповідати своїм фінансовим зобов'язанням, зауважує CNN News.

Акції енергетичних компаній продовжують знижуватися

З початку 2023 року галузевий індекс — S&P 500 Energy — знизився на 10% порівняно зі зростанням S&P 500 на 7,5% за той же період.

Така динаміка пов'язана з зниженням цін на нафту, що продовжується: у той час як різні фактори, у тому числі криза в Україні, призвели до різкого зростання цін на сировинні товари в 2022 році, побоювання з приводу уповільнення світової економіки і попиту на енергоносії призвели до зниження цін на нафту цього року.

За підсумками минулого тижня ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,5% до $74,17 за барель, а контракти на WTI знизилися на 1,8% до $70,04. Обидва ці показники знижуються вже четвертий тиждень поспіль, зауважує SeekingAlpha.

На цьому фоні енергетика лідирувала минулого тижня через втрати серед усіх секторів з S&P 500, продемонструвавши зниження на 2,1%.

Серед акцій великих енергетичних компаній США у лідерах падіння за підсумками тижня: Dragonfly Energy Holdings (-39,9%), Bloom Energy (-25,2%), Atlas Lithium Corporation (-19,9%) та Plug Power (-19) 5%).

Тим часом, торік S&P 500 Energy продемонстрував найкращу динаміку серед усіх секторів у складі S&P 500, показавши зростання на цілих 59%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+15
Sal0voy
Sal0voy
15 травня 2023, 10:35
#
Ad neminuem!
+
0
bonv
bonv
15 травня 2023, 10:36
#
Піднімуть стелю держборгу. Все як завжди. Бакс рулить!:)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
15 травня 2023, 10:44
#
Це не вирішить проблему, а лише відтермінує. Тим паче, сума з кожним разом все вище.
Баксу залишилося набагато меньше, ніж думає переважна більшість. Можете скрінити і кидати каміння в мій город.
І все це заради заміни фіату на CBDC.
+
0
bonv
bonv
15 травня 2023, 10:46
#
У кого станок той і рулить. Плюс валюта № 1 у світі. Безальтернативно.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
15 травня 2023, 10:51
#
А навіщо станок і весь цей папір, якщо можна в інтернеті намалювати любу цифру?
Тим паче, як вас проконтролювати з вашими мішками готівки?
+
0
bonv
bonv
15 травня 2023, 10:56
#
Практично ніхто за кордоном не тримає мішків кешу… Це тільки у нас пережиток минулого.
А контроль включається при бажанні придбати щось дороговартістне.
Будь-яка влада хоче вивести нал на світло. США це робити не потрібно:)))
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
15 травня 2023, 10:57
#
Ок. Відлік пішов.
Тільки це буде вже не лише контроль, а й залежність.
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