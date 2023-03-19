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19 березня 2023, 14:50 Читать на русском

2200 гривень від ООН: Українці знову можуть отримати допомогу

Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги у розмірі 2200 грн на кожного члена сім'ї на місяць для переселенців та постраждалих від війни українців. На виплати можуть розраховувати насамперед люди із категорії незахищених верств населення, повідомляє Мінреінтеграції.

Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги у розмірі 2200 грн на кожного члена сім'ї на місяць для переселенців та постраждалих від війни українців.
Фото: varta1.com.ua

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Хто може отримати допомогу

Отримати допомогу можуть громадяни з офіційним доходом не більше 5400 грн на місяць та ті, які ще не отримували виплати від міжнародних організацій раніше.

Для подання заявки слід звернутися до пункту збору даних у своєму регіоні з паспортом, ідентифікаційним кодом, свідоцтвом про народження дітей, номером банківської картки та іншими документами, що підтверджують належність до категорії вразливості.

Під категорією вразливості маються на увазі наступні українці:

  • сім'я, яка має лише одного з батьків з одним або більше дітьми віком до 18 років або зі старими (55 років і старше);
  • сім'я, яку очолює одна одинока/кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або декількома дітьми віком до 18 років;
  • сім'я з однією або декількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);
  • прийомні сім'ї.

«Сума допомоги базується на сумі прожиткового мінімуму, який прогнозується на квітень 2022 року, і становить 2220 грн на кожного члена сім'ї на місяць і покриває тримісячний період», — йдеться у повідомленні на сайті ООН.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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