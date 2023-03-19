2200 гривень від ООН: Українці знову можуть отримати допомогу

Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги у розмірі 2200 грн на кожного члена сім'ї на місяць для переселенців та постраждалих від війни українців. На виплати можуть розраховувати насамперед люди із категорії незахищених верств населення, повідомляє Мінреінтеграції.

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Хто може отримати допомогу

Отримати допомогу можуть громадяни з офіційним доходом не більше 5400 грн на місяць та ті, які ще не отримували виплати від міжнародних організацій раніше.

Для подання заявки слід звернутися до пункту збору даних у своєму регіоні з паспортом, ідентифікаційним кодом, свідоцтвом про народження дітей, номером банківської картки та іншими документами, що підтверджують належність до категорії вразливості.

Під категорією вразливості маються на увазі наступні українці:

сім'я, яка має лише одного з батьків з одним або більше дітьми віком до 18 років або зі старими (55 років і старше);

сім'я, яку очолює одна одинока/кілька одиноких людей похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або декількома дітьми віком до 18 років;

сім'я з однією або декількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомні сім'ї.

«Сума допомоги базується на сумі прожиткового мінімуму, який прогнозується на квітень 2022 року, і становить 2220 грн на кожного члена сім'ї на місяць і покриває тримісячний період», — йдеться у повідомленні на сайті ООН.