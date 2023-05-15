В Україні запровадили процедуру технічної інвентаризації нерухомості

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Що відомо

«Запроваджено процедуру проведення технічної інвентаризації нерухомого майна. Відповідну постанову було ухвалено Кабінетом Міністрів. Вводяться чіткі правила формування технічних паспортів та інших документів щодо нерухомості», — йдеться в повідомленні.

За словами заступниці міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталії Козловської, із запровадженням цієї процедури будуть мінімізовані корупційні схеми в будівельній сфері. Адже весь документообіг здійснюватиметься в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, а тому буде прозорим та унеможливить стороннє втручання.

У міністерстві зауважили, що цифровізація процесів у сфері будівництва особливо важлива зараз, коли держава розпочала прийом документів для відбудови житла, зокрема за програмою «єВідновлення».

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Очікується, що чітка процедура технічної інвентаризації також спростить комунікацію між фізичними, юридичними особами та органами державної і місцевої влади.

Нагадаємо

4 березня Кабінет Міністрів затвердив Державну антикорупційну програму на 2023−2025 роки.

Вона містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві, та забезпечення невідворотної відповідальності за такі дії.

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