З 1 червня польська залізнична компанія SKPL планує запустити рейси з Варшави до Рави-Руської. Про це йдеться в повідомленні Мінреінтеграції в телеграм-каналі.
Польська залізниця запускає додаткові рейси до України
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Графік курсування
Кожного дня в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів.
Відправлення з вокзалу «Варшава-Всходня» планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна — о 16:00. Прибуття до Рави-Руської — о 20:15 (за київським часом).
«Із Варшави потяг прямує до міста Рава-Руська, де пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами «Укрзалізниці», — сказано в повідомленні.
Джерело: Мінфін
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