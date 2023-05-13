Зеленський підписав новий пакет санкцій: до списків потрапили сотні компаній та фізосіб

Президент України Володимир Зеленський оголосив про нові пакети санкцій, які продовжують курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості. До санкційних списків включили 493 юридичні та 208 фізичних осіб. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні .

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«Сьогодні у нас — санкційний день. Затверджено п'ять санкційних пакетів, які ми дуже ретельно готували цими тижнями в РНБО, Кабінеті Міністрів, Офісі, у наших спеціальних службах», — сказав президент.

Крім санкцій, запроваджених щодо осіб, які допомагали РФ здійснювати контроль над металургійним комбінатом «Запоріжсталь», указами президента було введено в дію рішення РНБО про санкції проти російської військової промисловості.

«Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста та пов'язаних із Росією стають мішенню глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо з партнерами, щоб усі, хто фактично продукує цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку і технології до рук терористів, щоб усі вони були розчавлені світом», — заявив Зеленський.

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Згідно з указом № 2761023, санкції накладено на 293 підприємства. Серед них, машинобудівні підприємства Білорусі, російські підприємства легкої промисловості, зокрема низка швейних і взуттєвих фабрик, приладобудівні заводи та компанії у сфері електроніки. У списку підсанкційних — також 32 фізичні особи.

Указом № 2771023 запроваджено санкції на 176 фізичних і 200 юридичних осіб.

Згодом глава держави оголосив про ще один санкційний пакет.

«Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов'язаних з ними українських економічних субʼєктів. Під їхнім контролем іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства», — написав він у Telegram.

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Також санкції запровадили щодо компаній, пов'язаних з Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України.

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