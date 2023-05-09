ЄС обговорює заборону на доступ до портів судам, які обходять санкції — Bloomberg

Євросоюз обговорює заборону на вхід до своїх портів судам, які намагаються обійти нафтові санкції проти росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg , яке ознайомилося з документами ЄС з 11-го пакету обмежувальних заходів.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Оскільки граничні ціни на російську нафту та нафтопродукти вже встановлені, основна увага зараз приділяється усуненню лазівок та ефективнішому дотриманню обмежень», — повідомляє агентство.

Йдеться про порушення стелі цін на нафту $60, встановлених G7. Для обходу санкцій використовуються «шахрайські практики», вважають у ЄС.

Читайте: Марченко закликав ЄС посилити санкції проти Росії і прискорити конфіскацію її активів

Нагадаємо

Обмеження цін на нафту з росії країни G7, ЄС та Австралія запровадили у грудні 2022 року. У квітні агентство Reuters із посиланням на джерело повідомляло, що G7 збереже стелю цін на нафту на рівні $60.

Після запровадження стелі цін міжнародні компанії почали відмовлятися від танкерів, які возили російську нафту.

ЗМІ також повідомляли про тіньовий флот танкерів: у грудні Financial Times писала про 100 судів, Bloomberg — про 600. За даними ЗМІ, танкери, які перевозять російську нафту, досить старі — їхній середній вік, як правило, понад 25 років.

8 травня представник Єврокомісії заявив про завершення підготовки проєкту 11 пакету санкції, його вже розглядають члени ЄС.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на 10% знижку: minfin10.