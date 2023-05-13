Національний банк оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) банками та небанківськими установами. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Нацбанк зобов’язав банки підвищити ефективність застосування санкцій
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Нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:
- враховує положення закону щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб;
- установлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції «блокування активів» у новій редакції;
- уточнює вимоги щодо реалізації санкцій під час операцій з використанням платіжних інструментів, включаючи електронні платіжні засоби, встановлює вимоги до еквайрингових установ;
- визначає порядок дій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій тощо;
- визначає порядок реалізації секторальних санкцій.
Також НБУ встановив, що небанківські установи мають одноразово надати Національному банку інформацію про наявність серед санкційних осіб:
- небанківської установи,
- кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи.
Постанова № 65 набирає чинності з 13 травня 2023 року.
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