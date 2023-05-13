Нацбанк зобов’язав банки підвищити ефективність застосування санкцій

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Нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:

Також НБУ встановив, що небанківські установи мають одноразово надати Національному банку інформацію про наявність серед санкційних осіб:

Постанова № 65 набирає чинності з 13 травня 2023 року.

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