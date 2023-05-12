Кабінет Міністрів під час засідання 12 травня схвалив залучення коштів Європейського банку реконструкції та розвитку в розмірі 200 млн євро для Укрзалізниці. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
Кабмін схвалив залучення 200 мільйонів євро від ЄБРР для Укрзалізниці
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«Уряд України спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готують проєкт відновлення залізниці», — зазначив він.
Куди направлять кошти
За словами Шмигаля, ці кошти підуть на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів з ЄС, покращення пасажирських перевезень і закупівлі додаткових локомотивів.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Укрзалізниця вчергове оновила свій застосунок. Зокрема, тепер там можна одразу оформити зворотний квиток.
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