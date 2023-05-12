В новому пакеті санкцій ЄС пропонує припинити транспортування нафти північною гілкою «Дружби»

Європейський Союз запропонував офіційно припинити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі. Таку норму можуть включити до 11-го пакету санкцій проти РФ, повідомляє Bloomberg.

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Відповідно до санкцій ЄС Німеччині та Польщі дозволили продовжувати отримувати нафту через північну ділянку нафтопроводу «Дружба». Попри це, обидві країни вже припинили отримання нафти, виконавши попередні обіцянки скоротити обсяг.

Згідно з документами, які є в розпорядженні агентства, є пропозиція офіційно заборонити транспортування нафти з РФ до цих країн.

І хоча такий крок був би значною мірою символічним, саме відключення змусило кілька нафтопереробних заводів зайнятися складною логістикою, щоб отримати доступ до альтернативної нафти.

Принаймні один із них, завод PCK Schwedt поблизу Берліна, був змушений виробляти менше палива для регіону, який він обслуговує.

Винятки, що дозволяють потоки через південну гілку лінії, яка забезпечує нафтою Угорщину, Словаччину та Чехію, залишаться в силі.

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Транспортування нафти через «Дружбу»

Торік Німеччина та Польща в середньому імпортували через «Дружбу» близько 480 тис барелів на день. Три країни, приєднані до південної гілки, в середньому імпортували майже 290 тис барелів на день. Цей рівень знизився цього року.

Після припинення поставок російської нафти через «Дружбу» в лютому, нафтопроводом пішла невелика кількість казахської нафти. Про заборону цього не йдеться, оскільки імпорт з інших третіх країн, у тому числі транзит нафти через Росію, не заборонений.

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