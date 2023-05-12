Україна отримала $132 мільйони від Світового банку

В п’ятницю, 11 травня, Україна отримала фінансування від Світового банку в розмірі $132 млн. Кредитні кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України за результатами виконання заходів, передбачених в рамках проекту програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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«Вдячні Світовому банку за надане фінансування. Залучені кошти дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Позику надано в рамках Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 8 травня Україна отримала 189,32 млн євро від Світового банку.

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