Банк Англії вдванадцяте поспіль підняв ключову ставку

Банк Англії підвищив процентні ставки на чверть пункту до 4,5%, оскільки він прогнозує, що інфляція залишатиметься вищою довше, ніж очікувалося раніше, а економіка буде працювати сильніше. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Комітет з монетарної політики Банку Англії більшістю голосів проголосував за 12-те поспіль підвищення вартості запозичень, продовжуючи найагресивніший цикл підвищення ставок з 1980-х років у спробі стримати інфляцію у Великій Британії, яка залишається двозначною.

Ставки у Великобританії перебувають на найвищому рівні з жовтня 2008 року, коли світова економіка опинилася в лещатах фінансової кризи.

Інфляція

Очікується, що інфляція залишатиметься вищою довше, ніж прогнозувалося раніше. Рівень інфляції у Британії залишається високим протягом останніх місяців — за останніми офіційними даними, у березні він становив 10,1%. Це найвищий показник у групі розвинутих економік G7 і значно вищий за офіційну інфляційну ціль Банку Англії — 2%.

Наразі Центробанк очікує, що інфляція на кінець року буде вище 5%, порівняно з 4%, які він прогнозував у лютому. Це пов'язано з високими цінами на продукти харчування, які зростають найшвидшими річними темпами з 1977 року, та стійким ринком праці.

«Дозвольте мені бути відвертим, інфляція залишається занадто високою. Ми повинні дотримуватися курсу, щоб переконатися, що інфляція знизиться до цільового рівня у 2%», — заявив голова Банку Англії Ендрю Бейлі на прес-конференції після прийняття рішення, пише The Guardian.