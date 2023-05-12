Курс валют на 12 травня: долар та євро дешевшають

У п'ятницю, 12 травня, курс долара на готівковому ринку у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці також подешевшало на 5 копійок, а у продажу не змінилось.

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В обмінниках долар у покупці не змінився, а у продажу подешевшав на 2 копійки. Курс євро знизився на 2 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,80 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,75, євро — 41,28−41,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,97−40,36 грн/євро.

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