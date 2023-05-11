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11 травня 2023, 17:44 Читать на русском

В Україні з початку року подорожчала земля. Як змінилися ціни

Ціна купівлі-продажу землі сільгосппризначення в Україні у січні-квітні 2023 року зросла у середньому на 20%. Від початку року таких операцій відбулося 13 тисяч. Про це під час пресконференції повідомив заступник міністра агрополітики з питань цифровізації Денис Башлик, передає Інтерфакс-Україна.

Ціна купівлі-продажу землі сільгосппризначення в Україні у січні-квітні 2023 року зросла у середньому на 20%.
Фото: news.liga.net

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Як змінилися ціни

«Навіть якщо усунути фактор інфляції, ми бачимо, зростання (цін, — ред.) триває. Але в регіонах, які знаходяться близько до бойових дій, такого зростання немає», — уточнив він.

Заступник міністра додав, що у Львівській області на початку травня поточного року середня вартість 1 га сільськогосподарських угідь становила 162 тис. грн., тоді як у момент відкриття ринку вона становила 51 тис. грн.

На Київщині, за його словами, за цей час ціна зросла з 48 тис. грн до 148 тис. грн за га.

Водночас на Чернігівщині один га землі в середньому коштує 23 тис. грн, тоді як до війни він коштував 16−17 тис. грн, додав Башлик, припустивши, що зростання ціни пов'язане з інфляцією.

«У 2021 році в Україні було укладено 66 тис. угод купівлі-продажу землі на загальну площу 153 тис. га. У 2022 році таких угод було 53 тис., при цьому ринок фактично не працював майже пів року через обмеження доступу до реєстрів», — сказав заступник міністра.

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СЕО «ProZorro.Продажи» Сергій Бут повідомив, що з моменту запуску електронних земельних аукціонів у жовтні 2021 року в системі «ProZorro.Продажі» вже завершилися аукціони з купівлі та оренди сільгоспземель більш ніж на 1,2 млрд грн.

Нагадаємо

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Джерело: Мінфін
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