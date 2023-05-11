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11 травня 2023, 14:04 Читать на русском

Під час транзиту через РФ «зникли» підсанкційні товари з ЄС на понад $1 мільярд

Під час транзиту через Росію загадковим чином «зникли» підсанкційні товари з Євросоюзу на суму понад $1 млрд, які везли до Казахстану, Киргизстану та Вірменії. Про це повідомляє Financial Times.

Під час транзиту через Росію загадковим чином «зникли» підсанкційні товари з Євросоюзу на суму понад $1 млрд, які везли до Казахстану, Киргизстану та Вірменії.
Фото: freepik.com

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Торговельні дані свідчать про те, що лише близько половини товарів подвійного призначення (тобто таких, що можуть використовуватися у військовому комплексі) відправлених з ЄС, фактично досягли своїх заявлених пунктів призначення. Йдеться про товари вартістю $2 млрд.

Європейські чиновники вважають, що ці товари, могли потрапити до Росії безпосередньо з ЄС під приводом того, що вони були прямували транзитом до сусідніх з агресором країн. Непропорційно велика частка такого експорту прямувала з ЄС з балтійських країн, що межують з Росією і Білоруссю.

Невідповідність у торговельних записах свідчить про те, що Росія обходила санкції за допомогою посередників або постачальників, які вказували фальшиві пункти призначення в митних деклараціях ЄС. Так Москва могла отримувати критично важливу європейську продукцію, наприклад — авіаційні компоненти, оптичне обладнання, газові турбіни, обладнання для радіомовлення.

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«Куди ще це могло піти? Чому цим країнам раптом знадобилися ці товари саме зараз? Хто найбільше потребує цих товарів у регіоні? Очевидно, що Росія», — заявив естонський міністр з питань санкцій Еркі Кодар.

Є деякі категорії товарів, наприклад, газові турбіни, паяльники, обладнання для радіомовлення, з-поміж яких майже весь транзит не дістався до кінцевого пункту призначення, зникнувши десь посеред Росії.

«Деякі розбіжності в статистці глобальної торгівлі не є чимось незвичним, але це виходить за рамки типових незначних помилок», — зазначила Еліна Рибакова, старша наукова співробітниця американського Інституту міжнародної економіки Петерсона.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 травня 2023, 14:35
#
Індія збільшила в 10 раз закупівлю російської нафти, а ЄС збільшив в 10 раз закупівлю нафти з Індії. Цирк.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
11 травня 2023, 15:42
#
Цирк то твоє життя. Зникни, ганебний кацапський бот
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