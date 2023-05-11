Курс валют на 11 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У четвер, 11 травня, курс долара на готівковому ринку у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу додав 1 копійку. Євро у покупці подешевшало на 1 копійку, а у продажу подорожчало на 5 копійок.

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В обмінниках долар не змінився. Курс євро зріс на 1 копійку у купівлі, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,81 грн. Євро купують за 41,04 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,80, євро — 41,41−41,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,98−40,38 грн/євро.

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