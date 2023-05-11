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11 травня 2023, 12:10 Читать на русском

Проблеми з платежами: НБУ закликав Wayforpay зосередитись на підготовці документів

Національний банк закликав платіжний сервіс WayForPay зосередитись на підготовці документів для отримання нової ліцензії та якнайшвидшого відновлення обслуговування клієнтів. Про це заявили в НБУ, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Національний банк закликав платіжний сервіс WayForPay зосередитись на підготовці документів для отримання нової ліцензії та якнайшвидшого відновлення обслуговування клієнтів.

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Що кажуть в НБУ

«На жаль, ми спостерігаємо безвідповідальну поведінку керівництва компанії, яке намагається за рахунок голослівних заяв звинуватити регулятора у неможливості отримання ліцензії, яка безпосередньо залежить від своєчасності та якості представленого пакета документів», — розповіли в Нацбанку.

Як пояснили у регуляторі, компанія WayForPay, як і інші небанківські установи, які бажають працювати на платіжному ринку України, має пройти певну законодавством процедуру та належним чином підготувати пакет документів, у тому числі з урахуванням зауважень НБУ.

Читайте: Wayforpay починає приймати платежі. Ліцензію ще не оновили

«Рішення щодо WayForPay поки не прийнято у зв'язку з тим, що всі попередньо надані компанією пакети документів були неповними і не відповідали вимогам нормативно-правових актів Національного банку», — зазначили у НБУ.

Так, упродовж 26 квітня — 5 травня компанія подала до Нацбанку необхідні документи із запізненням, однак і до них у регулятора виникли зауваження. Вони стосувалися умов та порядку надання платіжних послуг, питань внутрішнього аудиту та захисту прав споживачів, фінансового та майнового стану учасників, які компанія має усунути.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що український платіжний сервіс WayForPay тимчасово не приймає платежі. Це пов’язано із затриманням розгляду документів на продовження ліцензії ТОВ «ФК «Вей фор пей» з боку НБУ. Через це банки-партнери призупинили роботу з сервісом до надання ліцензії.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
11 травня 2023, 13:11
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— Хто всрався?
— Невістка.
— Так її ж дома немає.
— Так ось ж сукня вісить.
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