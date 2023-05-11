Глава ЦБ Ірландії порівняв криптовалюти зі «схемою Понці»

Незабезпечені цифрові активи більше схожі на «схему Понці, ніж на інвестиції», і створюють ризики, від яких потрібно захищати споживачів. Про це заявив керуючий центробанком Ірландії Габрієль Махлуф, пише forklog.

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Що каже банкір

На його думку, існує «нагальна потреба у політичних діях» для досягнення «жорсткого» режиму регулювання задля збереження фінансової безпеки громадян.

«Регуляторний режим, який належним чином оберігає ринок від шахрайства, маніпуляцій та відмивання грошей, а також забезпечує фінансову стабільність є важливим наступним кроком. Як органи влади, ми повинні забезпечити рівні умови для бізнесу в ЄС та захист споживачів», — написав Махлуф.

Він додав, що ірландський ЦБ розрізняє забезпечену та незабезпечену криптовалюту. Відомство «відкрите для потенціалу» першої, але зі скепсисом відноситься до другої, пояснив урядовець.

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Махлуф вважає, що незабезпечені цифрові активи не регулюються належним чином, а покупка може призвести до серйозних збитків.

«Вкладення у подібні продукти нагадують купівлю лотерейного білету: ви можете виграти, але навряд. Тож не варто називати це інвестиціями. „Схема Понці“ дає більш точне визначення криптовалютам», — заявив він.

Нагадаємо, 20 квітня Європарламент затвердив законопроєкт щодо регулювання ринку криптоактивів MiCA. Нові правила набудуть чинності з 2024 року.

У березні ексміністр фінансів Бельгії та чинний член Європейського парламенту Йохан ван Овертвельдт закликав владу до заборони криптовалют на тлі банківської кризи.

Що таке схема Понці

Схема Понці — це фінансова піраміда. Свою назву в економічній теорії ця схема отримала на честь людини, якій першій спала на думку ідея створення шахрайської схеми. Ним був Чарльз Понці, американський іммігрант із Італії.

Ознаки схеми Понці