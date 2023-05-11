Незабезпечені цифрові активи більше схожі на «схему Понці, ніж на інвестиції», і створюють ризики, від яких потрібно захищати споживачів. Про це заявив керуючий центробанком Ірландії Габрієль Махлуф, пише forklog.
Глава ЦБ Ірландії порівняв криптовалюти зі «схемою Понці»
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Що каже банкір
На його думку, існує «нагальна потреба у політичних діях» для досягнення «жорсткого» режиму регулювання задля збереження фінансової безпеки громадян.
«Регуляторний режим, який належним чином оберігає ринок від шахрайства, маніпуляцій та відмивання грошей, а також забезпечує фінансову стабільність є важливим наступним кроком. Як органи влади, ми повинні забезпечити рівні умови для бізнесу в ЄС та захист споживачів», — написав Махлуф.
Він додав, що ірландський ЦБ розрізняє забезпечену та незабезпечену криптовалюту. Відомство «відкрите для потенціалу» першої, але зі скепсисом відноситься до другої, пояснив урядовець.
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Махлуф вважає, що незабезпечені цифрові активи не регулюються належним чином, а покупка може призвести до серйозних збитків.
«Вкладення у подібні продукти нагадують купівлю лотерейного білету: ви можете виграти, але навряд. Тож не варто називати це інвестиціями. „Схема Понці“ дає більш точне визначення криптовалютам», — заявив він.
Нагадаємо, 20 квітня Європарламент затвердив законопроєкт щодо регулювання ринку криптоактивів MiCA. Нові правила набудуть чинності з 2024 року.
У березні ексміністр фінансів Бельгії та чинний член Європейського парламенту Йохан ван Овертвельдт закликав владу до заборони криптовалют на тлі банківської кризи.
Що таке схема Понці
Схема Понці — це фінансова піраміда. Свою назву в економічній теорії ця схема отримала на честь людини, якій першій спала на думку ідея створення шахрайської схеми. Ним був Чарльз Понці, американський іммігрант із Італії.
Ознаки схеми Понці
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Гарантії прибутковості в рази вищі за середньоринкові для банківських депозитів, ОФЗ та «блакитних фішок»;
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Недовгий термін життя — місяці, рідше — роки. Виплати старим вкладникам відбуваються виключно за рахунок коштів нових, а отже, це просто не може тривати довго. Перші найменші сумніви щодо фінансової стійкості схеми з їхнього боку та звернення за своїми вкладами, як правило, миттєво все обрушують. У виграші можна залишитися, лише чітко вгадав момент і вийшовши їх схеми заздалегідь;
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Агресивна рекламна кампанія, іноді — з бонусами за залучення нових клієнтів з-поміж друзів та родичів;
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Відсутність звітності або максимально розмиті пояснення того, у що власне вкладається компанія та як отримує таку високу прибутковість.
Коментарі - 4
Рузвельт запретил золото, а эти запретят крипту
Хоч Рузвельт вчинив правильно, бо спасав долар.
Про війну з криптой дуже смішно.
Любий лохотрон може колись закритись. і це не війна, а просто захист населення від цього лайна.