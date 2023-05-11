Глава ЦБ Ірландії порівняв криптовалюти зі «схемою Понці»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

11 травня 2023, 12:23 Читать на русском

Глава ЦБ Ірландії порівняв криптовалюти зі «схемою Понці»

Незабезпечені цифрові активи більше схожі на «схему Понці, ніж на інвестиції», і створюють ризики, від яких потрібно захищати споживачів. Про це заявив керуючий центробанком Ірландії Габрієль Махлуф, пише forklog.

Незабезпечені цифрові активи більше схожі на «схему Понці, ніж на інвестиції», і створюють ризики, від яких потрібно захищати споживачів.
Фото: currency.com

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що каже банкір

На його думку, існує «нагальна потреба у політичних діях» для досягнення «жорсткого» режиму регулювання задля збереження фінансової безпеки громадян.

«Регуляторний режим, який належним чином оберігає ринок від шахрайства, маніпуляцій та відмивання грошей, а також забезпечує фінансову стабільність є важливим наступним кроком. Як органи влади, ми повинні забезпечити рівні умови для бізнесу в ЄС та захист споживачів», — написав Махлуф.

Він додав, що ірландський ЦБ розрізняє забезпечену та незабезпечену криптовалюту. Відомство «відкрите для потенціалу» першої, але зі скепсисом відноситься до другої, пояснив урядовець.

Читайте: Чому «легенда аферистів» Берні Медоф навчив кожного інвестора

Махлуф вважає, що незабезпечені цифрові активи не регулюються належним чином, а покупка може призвести до серйозних збитків.

«Вкладення у подібні продукти нагадують купівлю лотерейного білету: ви можете виграти, але навряд. Тож не варто називати це інвестиціями. „Схема Понці“ дає більш точне визначення криптовалютам», — заявив він.

Нагадаємо, 20 квітня Європарламент затвердив законопроєкт щодо регулювання ринку криптоактивів MiCA. Нові правила набудуть чинності з 2024 року.

У березні ексміністр фінансів Бельгії та чинний член Європейського парламенту Йохан ван Овертвельдт закликав владу до заборони криптовалют на тлі банківської кризи.

Що таке схема Понці

Схема Понці — це фінансова піраміда. Свою назву в економічній теорії ця схема отримала на честь людини, якій першій спала на думку ідея створення шахрайської схеми. Ним був Чарльз Понці, американський іммігрант із Італії.

Ознаки схеми Понці

  • Гарантії прибутковості в рази вищі за середньоринкові для банківських депозитів, ОФЗ та «блакитних фішок»;

  • Недовгий термін життя — місяці, рідше — роки. Виплати старим вкладникам відбуваються виключно за рахунок коштів нових, а отже, це просто не може тривати довго. Перші найменші сумніви щодо фінансової стійкості схеми з їхнього боку та звернення за своїми вкладами, як правило, миттєво все обрушують. У виграші можна залишитися, лише чітко вгадав момент і вийшовши їх схеми заздалегідь;

  • Агресивна рекламна кампанія, іноді — з бонусами за залучення нових клієнтів з-поміж друзів та родичів;

  • Відсутність звітності або максимально розмиті пояснення того, у що власне вкладається компанія та як отримує таку високу прибутковість.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
bonv
bonv
11 травня 2023, 12:27
#
Що ще може сказати банкір?:))
+
0
engine
engine
11 травня 2023, 13:43
#
Война с криптой разгорается всё сильнее
Рузвельт запретил золото, а эти запретят крипту
+
0
Archebald
Archebald
11 травня 2023, 15:42
#
Дуже цікава історія.
Хоч Рузвельт вчинив правильно, бо спасав долар.
Про війну з криптой дуже смішно.
Любий лохотрон може колись закритись. і це не війна, а просто захист населення від цього лайна.
+
+15
gorobezus
gorobezus
11 травня 2023, 14:01
#
По факту любая фиатная валюта тоже схема Понци, все держится сугубо на доверии, интересно какая часть денежных знаков подкреплена реальными ценностями? Типа золота. Хорошо если пару процентов.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Archebald и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами