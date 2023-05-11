Молдова передумала обмежувати імпорт агропродукції з України

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Без обмежень

«Введення обмежень на імпорт нічого не вирішило б. Це не призвело б ні до підвищення відпускних цін для молдавських фермерів, ні до зниження собівартості. Це рішення дало б нульовий результат», — заявив молдавський міністр.

За його словами, навпаки, Україна ввела б обмеження на ввезення молдавської продукції, «і тоді багато чого було б втрачено».

Міністр також зазначив, що обсяг імпорту сільськогосподарської продукції з України є незначним: усього імпортували близько 177 тонн пшениці та 4 тис. тонн насіння соняшника.

Читайте: Україна готує заборону імпорту з Молдови

Володимир Боля також прокоментував можливу заборону транзиту зерна з України через Молдову. Він зазначив, що влада Кишинева не розглядає такого кроку.

«Транзит не впливає на нас негативно. Завдяки транзиту „Залізниця Молдови“ змогла реабілітуватися, підприємство виплатило зарплату і навіть підвищило її», — пояснив урядовець.

Однак, за його словами, проблема виникає з автомобільними вантажними перевезеннями, оскільки створюються черги на митниці в бік Румунії.

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Нагадаємо

Раніше стало відомо, що Молдова планує приєднатись до рішення Європейського Союзу щодо імпорту сільгосппродукції з України.

Єврокомісія 2 травня заборонила імпорт чотирьох українських продуктів до п’яти держав ЄС.

У квітні Польща, Угорщина й Словаччина запровадили тимчасову заборону імпорту зерна, олійних культур та іншої сільгосппродукції з України, щоби захистити власних сільгоспвиробників. Трохи пізніше подібні заходи запровадила Румунія й Болгарія.