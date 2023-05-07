Україна готує заборону імпорту з Молдови

У відповідь на обмеження, впроваджені Молдовою проти українського імпорту, в уряді готують постанову про заборону молдовського імпорту. Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — Торговий представник України Тарас Качка, пише Європейська правда .

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«Ми повідомили Кишинів — будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови», — зазначає посадовець.

За його словами, введення такої заборони вже погоджено та запущено у підготовку.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що Молдова планує приєднатись до рішення Європейського Союзу щодо імпорту сільгосппродукції з України.

Міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля в суботу поінформував українського візаві Миколу Сольського, що Молдова має намір приєднатися до рішення ЄС про введення тимчасових заходів щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.

На зустрічі Боля пояснив Сольському, що у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю.

Єврокомісія 2 травня заборонила імпорт чотирьох українських продуктів до п’яти держав ЄС.