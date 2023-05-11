На Уолл-стріт попередили про «немислимі» довгострокові наслідки дефолту США, пише Bloomberg.
Банкіри з Уолл-стріт попередили про «немислимі» наслідки дефолту США
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Що кажуть банкіри
Деякі з найбільш досвідчених трейдерів стверджують, що стелю державного боргу США, можливо, доведеться скасувати назавжди. Стеля держборгу США $31,4 трлн була досягнута в січні цього року.
Нинішні та колишні члени Консультативного комітету із позик мінфіну США (Treasury Borrowing Advisory Committee, TBAC) у листі міністру фінансів Джанет Йеллен заявили, що проблеми через підвищення стелі держборгу виходять за рамки ринків і фінансові компанії змушені витрачати час на підготовку.
До групи тих, хто підписав лист, входять 17 осіб, у тому числі топменеджери Goldman Sachs Бет Хаммак і Ашок Варадхан, а також колишній головний операційний директор JPMorgan Chase Метт Зеймс. Комітет консультує міністерство фінансів США з питань боргу з 1998 року.
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«Короткострокові наслідки затяжних переговорів щодо підвищення стелі держборгу США коштують дорого; довгострокові наслідки дефолту немислимі», — йдеться у листі. Масштаби несприятливих наслідків тривалих переговорів чи дефолту не піддаються кількісному визначенню.
Група також виступила за підвищення ліміту держборгу «з усією необхідною поспішністю» та за рішення, яке б допомогло назавжди позбутися цієї проблеми.
«Настав час запровадити альтернативний метод забезпечення фіскальної відповідальності, або вимагаючи підвищення лімітів на запозичення одночасно з виділенням коштів, або повністю скасувавши ліміт боргу», — написали учасники TBAC.
Керівник підрозділу глобального фінансування Goldman Sachs Бет Хаммак, який довгий час очолював консультативний комітет, заявив, що бачить «реальний ризик» для курсу долара США через проблеми зі стелею боргу.
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