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11 травня 2023, 9:41 Читать на русском

Банкіри з Уолл-стріт попередили про «немислимі» наслідки дефолту США

На Уолл-стріт попередили про «немислимі» довгострокові наслідки дефолту США, пише Bloomberg.

На Уолл-стріт попередили про «немислимі» довгострокові наслідки дефолту США, пише Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо кажуть банкіриДеякі з найбільш досвідчених трейдерів стверджують, що стелю державного боргу США, можливо, доведеться скасувати назавжди.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що кажуть банкіри

Деякі з найбільш досвідчених трейдерів стверджують, що стелю державного боргу США, можливо, доведеться скасувати назавжди. Стеля держборгу США $31,4 трлн була досягнута в січні цього року.

Нинішні та колишні члени Консультативного комітету із позик мінфіну США (Treasury Borrowing Advisory Committee, TBAC) у листі міністру фінансів Джанет Йеллен заявили, що проблеми через підвищення стелі держборгу виходять за рамки ринків і фінансові компанії змушені витрачати час на підготовку.

До групи тих, хто підписав лист, входять 17 осіб, у тому числі топменеджери Goldman Sachs Бет Хаммак і Ашок Варадхан, а також колишній головний операційний директор JPMorgan Chase Метт Зеймс. Комітет консультує міністерство фінансів США з питань боргу з 1998 року.

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«Короткострокові наслідки затяжних переговорів щодо підвищення стелі держборгу США коштують дорого; довгострокові наслідки дефолту немислимі», — йдеться у листі. Масштаби несприятливих наслідків тривалих переговорів чи дефолту не піддаються кількісному визначенню.

Група також виступила за підвищення ліміту держборгу «з усією необхідною поспішністю» та за рішення, яке б допомогло назавжди позбутися цієї проблеми.

«Настав час запровадити альтернативний метод забезпечення фіскальної відповідальності, або вимагаючи підвищення лімітів на запозичення одночасно з виділенням коштів, або повністю скасувавши ліміт боргу», — написали учасники TBAC.

Керівник підрозділу глобального фінансування Goldman Sachs Бет Хаммак, який довгий час очолював консультативний комітет, заявив, що бачить «реальний ризик» для курсу долара США через проблеми зі стелею боргу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 травня 2023, 10:21
#
Будуть банкротити США вже в цьому році з подальшими Великими Депресіями чи відтягнуть ще на пару років?
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0
AleksandrBank
AleksandrBank
11 травня 2023, 10:37
#
Хм цікаво
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