Банкіри з Уолл-стріт попередили про «немислимі» наслідки дефолту США

Деякі з найбільш досвідчених трейдерів стверджують, що стелю державного боргу США, можливо, доведеться скасувати назавжди. Стеля держборгу США $31,4 трлн була досягнута в січні цього року.

Нинішні та колишні члени Консультативного комітету із позик мінфіну США (Treasury Borrowing Advisory Committee, TBAC) у листі міністру фінансів Джанет Йеллен заявили, що проблеми через підвищення стелі держборгу виходять за рамки ринків і фінансові компанії змушені витрачати час на підготовку.

До групи тих, хто підписав лист, входять 17 осіб, у тому числі топменеджери Goldman Sachs Бет Хаммак і Ашок Варадхан, а також колишній головний операційний директор JPMorgan Chase Метт Зеймс. Комітет консультує міністерство фінансів США з питань боргу з 1998 року.

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