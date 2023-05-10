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10 травня 2023, 19:31 Читать на русском

Туреччина відклала виплату $600 мільйонів Росії за газ — Reuters

Туреччина відклала виплату Росії рахунку за природний газ на $600 млн до 2024 року, що стало першою такою відстрочкою в рамках угоди, оголошеної минулого тижня, яка підкреслює поглиблення зв'язків між Анкарою і Москвою. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Туреччина відклала виплату Росії рахунку за природний газ на $600 млн до 2024 року, що стало першою такою відстрочкою в рамках угоди, оголошеної минулого тижня, яка підкреслює поглиблення зв'язків між Анкарою і Москвою.
Фото: pixabay.com

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За умовами угоди, до $4 млрд турецьких енергетичних платежів Росії можуть бути відкладені до наступного року, повідомили обидва джерела Reuters на умовах анонімності.

Деталі угоди раніше не розголошувалися.

Туреччина, яка готується до виборів у неділю, сильно залежить від імпорту енергоносіїв, і Росія є її найбільшим постачальником.

Угода про оплату за газ дещо зменшує тиск на валютні резерви Туреччини, які були виснажені неортодоксальною економічною політикою, спрямованою на підтримку ліри, а також зростанням цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну минулого року.

«Офіційно платіж у розмірі 600 мільйонів доларів був перенесений на наступний рік. Зростання цін на енергоносії мало на це величезний вплив», — повідомило одне з джерел.

Співрозмовник додав, що Туреччина може відкласти такі платежі в найближчі місяці в залежності від динаміки цін на енергоносії.

Російське і турецьке міністерства енергетики, а також відповідні енергетичні компанії «Газпром» і «Ботас» не відповіли на запити про коментарі з цього питання.

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Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив минулого тижня, що Анкара і Москва уклали угоду, яка дозволяє Анкарі відстрочити платежі за енергоносії до певної суми, але не надав подробиць.

Угода підкреслює зв'язки між Росією і Туреччиною, а близькість між президентами Путіним і Ердоганом дозволяє їм проводити часті переговори з різних питань — від енергетики до воєн в Україні та Сирії, нагадує Reuters.

Туреччина намагалася знайти баланс у війні між Росією та Україною. Країна була проти санкцій Заходу проти Москви, водночас надавала зброю Києву. Анкара також допомогла укласти угоду, яка дозволила відновити постачання українського зерна.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
10 травня 2023, 19:46
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И вашим и нашим…
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