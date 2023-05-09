Анкара оголосила нові дати перемовин щодо майбутнього Чорноморської зернової ініціативи за участі України, рф і Туреччини, які так і не відбулися минулого тижня. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Anadolu.
Туреччина назвала нову дату перемовин щодо «зернової угоди»
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Що відомо
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що перемовини представників України, росії, Туреччини та ООН плануються 10−11 травня у Стамбулі. Плануються багатосторонні і двосторонні зустрічі.
«Буде обговорюватися продовження „зернової угоди“, що особливо важлива для малозабезпечених країн. Також відбудеться детальний розгляд питання про безпечне повернення торговельних суден Туреччини і їхніх команд, які заблоковані в Україні в умовах конфлікту», — йдеться у повідомленні міністерства.
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Спершу як можливу дату називали середу 3 травня, згодом турецька сторона повідомляла про 5 травня, але, наскільки відомо, переговори тоді так і не відбулися.
Нагадаємо
Як відомо, в останній момент перед завершенням попереднього терміну дії «зернової угоди» 18 березня її все ж продовжили. Проте москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів (до 18 травня) — половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.
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