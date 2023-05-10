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10 травня 2023, 16:50 Читать на русском

Банки США попри кризу отримали рекордний прибуток в І кварталі

У першому кварталі прибуток банківського сектору США досяг історичного максимуму в приблизно $80 млрд, навіть попри банківську кризу. Про це пише Економічна правда з посиланням на Financial Times.

У першому кварталі прибуток банківського сектору США досяг історичного максимуму в приблизно $80 млрд, навіть попри банківську кризу.
Фото: depositphotos

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Зростання прибутку

Порівняно з аналогічним періодом минулого року прибуток зріс на 33% навіть тоді, коли галузь боролась з наслідками банкрутства двох банків та найбільшим стресом з фінансової кризи 2008 року.

Близько половини збільшення сукупного прибутку галузі було отримано від одноразових прибутків, зафіксованих First Citizens і Flagstar, які купили залишки Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank, відповідно після їх арешту регуляторами та продажу зі знижкою в березні.

Читайте також: Найбільші банки США показали звіти за І квартал

Незважаючи на це, стрибок прибутків також показав, що американські банки в цілому виграли від підвищення процентних ставок, низьких неплатежів за кредитами та розширення ринку праці, незважаючи на хвилювання серед вкладників та інвесторів.

Згідно з даними BankRegData, який збирає щоквартальні звіти кредиторів до Федеральної корпорації страхування вкладів, з майже 4400 банків країни лише 197, що становить менше ніж 5%, зазнали збитків у першому кварталі.

JPMorgan Chase, найбільший банк країни за розміром активів, отримав найвищий прибуток серед усіх кредиторів, заробивши $11,7 млрд від діяльності, включаючи кредитування та обробку платежів, порівняно з $6,4 млрд за ті ж три місяці роком раніше. Ця цифра не враховує прибутки, отримані JPMorgan, які не проходять через його організацію, що регулюється Федеральною корпорацією страхування вкладів.

Читайте: Найбільші банки США втратили $52 мільярди капіталізації за день

Банк PacWest втратив $1,2 млрд — найбільше, ніж будь-який інший кредитор за перші три місяці 2023 року. Silvergate Bank, який втратив $538 млн, поступившись лише PacWest, оголосив про закриття на початку березня.

Джерело: Мінфін
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