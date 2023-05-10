PepsiСo відновила роботу двох підприємств у Київській та Миколаївській областях

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 травня 2023, 18:03 Читать на русском

PepsiСo відновила роботу двох підприємств у Київській та Миколаївській областях

«PepsiCo Україна» з березня 2023 року відновила випуск соків під брендами «Сандора» і «Садочок» на базі своїх виробничих потужностей у місті Вишневе Київської області, а також запустила виробництво напоїв у Миколаївській області. Про це повідомила керівник відділу корпоративних комунікацій Аліна Матковська, передає Інтерфакс-Україна.

«PepsiCo Україна» з березня 2023 року відновила випуск соків під брендами «Сандора» і «Садочок» на базі своїх виробничих потужностей у місті Вишневе Київської області, а також запустила виробництво напоїв у Миколаївській області.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Протягом шести місяців ми здійснювали перенесення чотирьох виробничих ліній на виробничий комплекс у Вишневому і поступово відновлюємо асортимент за портфелем, який був у компанії до припинення виробництва в Україні», — сказала вона.

Компанія також відновила виробництво напоїв на виробничому комплексі в Миколаївській області.

«Поступово ми рухаємося до розширення асортименту, відповідно до того, який був до припинення виробництва в Україні», — резюмувала Матковська.

Підприємства компанії

В Україні PepsiCo належать п'ять підприємств:

  • завод із переробки фруктів, овочів і виробництва соків (Миколаївська обл.),
  • завод із виробництва соків, газованих напоїв і холодного чаю (Миколаївська обл.),
  • Харківський молочний комбінат,
  • Київський молочний завод, де також розташоване підприємство із виробництва дитячого харчування «Агуша», запущене у 2012 році.

Читайте також: Український ритейл відновив роботу 88% закритих на початку війни торгових точок

Найбільші бренди

Найбільшими брендами компанії в Україні є «Сандора», «Садочок», «Сандорик», Pepsi, 7UP, Mirinda, «Слов'яночка», «Агуша», Lipton Ice Tea, «Єсентуки», «Аква мінерале», Lay's і «ХрусTeam».

Влада Миколаївської області вказувала, що цього року «PepsiCo Україна» активно займається відновленням роботи двох підприємств, розташованих під Миколаєвом.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на 10% знижку: minfin10.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
10 травня 2023, 18:42
#
Коли буде апельсиновий сік Сандора???)))
+
0
72554682728
72554682728
10 травня 2023, 18:57
#
В Киеве в АТБ уже есть.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами