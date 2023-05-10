PepsiСo відновила роботу двох підприємств у Київській та Миколаївській областях

«PepsiCo Україна» з березня 2023 року відновила випуск соків під брендами «Сандора» і «Садочок» на базі своїх виробничих потужностей у місті Вишневе Київської області, а також запустила виробництво напоїв у Миколаївській області. Про це повідомила керівник відділу корпоративних комунікацій Аліна Матковська, передає Інтерфакс-Україна.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Протягом шести місяців ми здійснювали перенесення чотирьох виробничих ліній на виробничий комплекс у Вишневому і поступово відновлюємо асортимент за портфелем, який був у компанії до припинення виробництва в Україні», — сказала вона.

Компанія також відновила виробництво напоїв на виробничому комплексі в Миколаївській області.

«Поступово ми рухаємося до розширення асортименту, відповідно до того, який був до припинення виробництва в Україні», — резюмувала Матковська.

Підприємства компанії

В Україні PepsiCo належать п'ять підприємств:

завод із переробки фруктів, овочів і виробництва соків (Миколаївська обл.),

завод із виробництва соків, газованих напоїв і холодного чаю (Миколаївська обл.),

Харківський молочний комбінат,

Київський молочний завод, де також розташоване підприємство із виробництва дитячого харчування «Агуша», запущене у 2012 році.

Читайте також: Український ритейл відновив роботу 88% закритих на початку війни торгових точок

Найбільші бренди

Найбільшими брендами компанії в Україні є «Сандора», «Садочок», «Сандорик», Pepsi, 7UP, Mirinda, «Слов'яночка», «Агуша», Lipton Ice Tea, «Єсентуки», «Аква мінерале», Lay's і «ХрусTeam».

Влада Миколаївської області вказувала, що цього року «PepsiCo Україна» активно займається відновленням роботи двох підприємств, розташованих під Миколаєвом.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на 10% знижку: minfin10.