Український ритейл відновив роботу 88% закритих на початку війни торгових точок

За 14 місяців після початку повномасштабних військових дій РФ на території України український ритейл відновив роботу 88% закритих у березні 2022 року торговельних точок, збільшивши частку магазинів до 97%. Про це свідчать дані опитування Асоціації ритейлерів України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«За даними останнього опитування торговельних мереж-членів асоціації, через 14 місяців із 16,7 тис. торговельних об'єктів усієї галузі вже працює 16,2 тис. Відсоток об'єктів, що працюють, становить 97%, відповідно закритих — 3%», — йдеться в повідомленні.

Таким чином, до роботи повернулися 88% торгових точок, які були закриті в березні минулого року. До теперішнього часу закритими з різних причин залишаються 556 магазинів проти 4,4 тис. порівняно із зазначеним періодом 2021 року.

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За даними дослідження асоціації, загалом за 14 місяців кількість відкритих об'єктів збільшилася на 26%:

кількість нововідкритих продуктових магазинів збільшилася на 19%,

аптек — на 22%,

торговельних об'єктів non-food ритейлу — на 26%,

магазинів ювелірних виробів — на 60%,

побутової техніки та електроніки — на 30%,

магазинів одягу — на 58%,

будматеріалів — на 24%,

АЗК — на 10%,

розважальних центрів — на 81%.

Опитування

Опитування було проведене серед сотні власників і СЕО підприємств, які є учасниками Асоціації ритейлерів, по всій Україні.