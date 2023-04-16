Найбільші банки США показали звіти за І квартал

JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup та PNC 14 квітня подали звітності за підсумками I кварталу цього року. Це перше розкриття фінансових показників великих кредитних організацій після того, як у березні збанкрутувала низка регіональних американських банків.

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Очікування аналітиків

Багато аналітиків очікували, що американські банки не зможуть показати хороші результати після краху Silicon Valley Bank та подальшої нестабільності у банківському секторі.

Аналітики, опитані Refinitiv 10 квітня, прогнозували, що прибуток шести найбільших банків США знизиться на 10% порівняно з минулим роком.

Звіти банків

Найбільший банк країни за обсягом активів JPMorgan Chase повідомив про прибуток за підсумками кварталу в $12,6 млрд, що на 52% більше, ніж за той же період минулого року, і суттєво вище за очікування аналітиків.

Чистий прибуток Wells Fargo, Citigroup та PNC за підсумками I кварталу 2023 року також зріс на 32%, 7% та 16% відповідно.

Під час п'ятничних торгів акції JP Morgan додали майже 8%, цінні папери Citigroup зросли більш ніж на 4%, а Wells Fargo в моменті зростали на 2%.

Обсяг депозитів у JPMorgan Chase також зріс на $33 млрд порівняно з останнім кварталом минулого року. Це може пояснюватися переказом коштів вкладників із регіональних банків до найбільшого банку країни на тлі зростання ризиків у секторі.

Як показують дані ФРС, за підсумками I кварталу клієнти американських банків вивели зі своїх рахунків депозити на суму понад $600 млрд, причому більша частина відтоку сталася після краху SVB 10 березня.

Однак JPMorgan Chase з нарощування депозитів став скоріше винятком: у Citigroup та Wells Fargo обсяг депозитів знизився на 3% та 2% відповідно порівняно з минулим кварталом.

У звіті генеральний директор Джеймі Даймон JP Morgan спрогнозував рецесію у США.

«Зрештою, у нас буде рецесія, але її можна трохи відстрочити», — сказав Даймон.

Раніше він заявляв, що банківська криза ще не закінчилася, а наслідки від неї залишаться на довгі роки. Початок м'якої рецесії на кінець року спрогнозували і члени ФРС. У протоколі останнього засідання ФРС вони зазначили, що такий висновок був з оцінки потенційних економічних наслідків ситуації у банківському секторі.

Проте Даймон у звіті зазначив, що ситуація в банківській сфері відрізняється від кризи 2008 року — зараз масштаб проблеми набагато менший. «Однак фінансові умови, ймовірно, стануть жорсткішими, оскільки кредитори будуть більш консервативними у прийнятті рішень», — вважає банкір.