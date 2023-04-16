Найбільші банки США показали звіти за І квартал

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

16 квітня 2023, 17:00 Читать на русском

Найбільші банки США показали звіти за І квартал

JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup та PNC 14 квітня подали звітності за підсумками I кварталу цього року. Це перше розкриття фінансових показників великих кредитних організацій після того, як у березні збанкрутувала низка регіональних американських банків.

JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup та PNC 14 квітня подали звітності за підсумками I кварталу цього року.
Фото: finbalance.com.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Очікування аналітиків

Багато аналітиків очікували, що американські банки не зможуть показати хороші результати після краху Silicon Valley Bank та подальшої нестабільності у банківському секторі.

Аналітики, опитані Refinitiv 10 квітня, прогнозували, що прибуток шести найбільших банків США знизиться на 10% порівняно з минулим роком.

Звіти банків

Найбільший банк країни за обсягом активів JPMorgan Chase повідомив про прибуток за підсумками кварталу в $12,6 млрд, що на 52% більше, ніж за той же період минулого року, і суттєво вище за очікування аналітиків.

Чистий прибуток Wells Fargo, Citigroup та PNC за підсумками I кварталу 2023 року також зріс на 32%, 7% та 16% відповідно.

Під час п'ятничних торгів акції JP Morgan додали майже 8%, цінні папери Citigroup зросли більш ніж на 4%, а Wells Fargo в моменті зростали на 2%.

Обсяг депозитів у JPMorgan Chase також зріс на $33 млрд порівняно з останнім кварталом минулого року. Це може пояснюватися переказом коштів вкладників із регіональних банків до найбільшого банку країни на тлі зростання ризиків у секторі.

Як показують дані ФРС, за підсумками I кварталу клієнти американських банків вивели зі своїх рахунків депозити на суму понад $600 млрд, причому більша частина відтоку сталася після краху SVB 10 березня.

Однак JPMorgan Chase з нарощування депозитів став скоріше винятком: у Citigroup та Wells Fargo обсяг депозитів знизився на 3% та 2% відповідно порівняно з минулим кварталом.

У звіті генеральний директор Джеймі Даймон JP Morgan спрогнозував рецесію у США.

«Зрештою, у нас буде рецесія, але її можна трохи відстрочити», — сказав Даймон.

Раніше він заявляв, що банківська криза ще не закінчилася, а наслідки від неї залишаться на довгі роки. Початок м'якої рецесії на кінець року спрогнозували і члени ФРС. У протоколі останнього засідання ФРС вони зазначили, що такий висновок був з оцінки потенційних економічних наслідків ситуації у банківському секторі.

Проте Даймон у звіті зазначив, що ситуація в банківській сфері відрізняється від кризи 2008 року — зараз масштаб проблеми набагато менший. «Однак фінансові умови, ймовірно, стануть жорсткішими, оскільки кредитори будуть більш консервативними у прийнятті рішень», — вважає банкір.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
16 квітня 2023, 19:03
#
Звіти повернуть довіру.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає bonv и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами