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10 травня 2023, 14:37 Читать на русском

Інвестори вимагають розслідування порушення прав людини на заводі Volkswagen в автономному районі Китаю

Volkswagen керує заводом у Сіньцзяні, де Китай жорстоко пригнічує уйгурську меншину. Група VW заявляє, що не має доказів порушення прав людини на заводі, проте у багатьох фондових компаній є сумніви щодо цього. Про це повідомляє Spiegel.

Volkswagen керує заводом у Сіньцзяні, де Китай жорстоко пригнічує уйгурську меншину.
Фото: pixabay.com

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У суперечці про ситуацію з правами людини в китайсько-уйгурській провінції Сіньцзян інвестори посилюють тиск на Volkswagen. Фондові компанії Deka Investment і Union Investment закликають до незалежного розслідування діяльності найбільшого в Європі автовиробника в регіоні північно-західного Китаю, де надходять звинувачення у злочинах проти людства.

«Проясніть ситуацію та покажіть, що ви відповідально та рішуче поважаєте людську гідність», — сказав Інго Шпайх, керівник відділу сталого розвитку та корпоративного управління Deka Investment, у промові перед зборами акціонерів у середу в Берліні.

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Янне Вернінг з Union Investment також закликає до зовнішнього огляду діяльності VW у Сіньцзяні.

«У наших інтересах знати, що там відбувається, і тоді, якщо потрібно, вжити відповідних заходів», — сказав він.

В останні роки неодноразово надходили повідомлення про примусову працю та примусові трудові табори в провінції Сіньцзян.

Жодних доказів порушення прав людини — VW

Після візиту до регіону Сіньцзян наприкінці лютого член правління Volkswagen у Китаї Ральф Брандштеттер заявив, що не знайшов жодних доказів порушень прав людини на заводі VW.

Він довго розмовляв із сімома співробітниками, у тому числі з представниками уйгурської мусульманської меншини, яка зазнає утисків у Китаї.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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