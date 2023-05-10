Платіжна компанія PayPal повідомила про захист цифрових активів клієнтів на $943 млн. Про це свідчать дані річного звіту PayPal для Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).
Клієнти PayPal придбали криптовалюту на $943 мільйони
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Цифрові активи
Частина цифрових активів на зберігання у PayPal станом на 31 березня 2023 року складається з:
- $499 млн у біткоїні,
- $362 млн в Ethereum,
- $82 млн в інших криптовалютах.
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При цьому на кінець 2022 року цифрові активи на балансі PayPal становили $604 млн: $291 млн у біткоїні, $250 млн в Ethereum, $63 млн в інших криптовалютах.
Виходячи з політики PayPal, компанія не зберігає криптовалюту безпосередньо на своїх гаманцях, а покладається на сторонніх постачальників послуг.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав про те, що інсайдери кажуть, що біткоїн може досягти нових висот, а саме $100 000.
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