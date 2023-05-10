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10 травня 2023, 13:39 Читать на русском

Клієнти PayPal придбали криптовалюту на $943 мільйони

Платіжна компанія PayPal повідомила про захист цифрових активів клієнтів на $943 млн. Про це свідчать дані річного звіту PayPal для Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

Платіжна компанія PayPal повідомила про захист цифрових активів клієнтів на $943 млн.
Фото: pixabay.com

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Цифрові активи

Частина цифрових активів на зберігання у PayPal станом на 31 березня 2023 року складається з:

  • $499 млн у біткоїні,
  • $362 млн в Ethereum,
  • $82 млн в інших криптовалютах.

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При цьому на кінець 2022 року цифрові активи на балансі PayPal становили $604 млн: $291 млн у біткоїні, $250 млн в Ethereum, $63 млн в інших криптовалютах.

Виходячи з політики PayPal, компанія не зберігає криптовалюту безпосередньо на своїх гаманцях, а покладається на сторонніх постачальників послуг.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що інсайдери кажуть, що біткоїн може досягти нових висот, а саме $100 000.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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