Курс валют на 10 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 10 травня, курс долара на готівковому ринку у покупці не змінився та додав 5 копійок у продажу. Євро у покупці та у продажу не змінилося.

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В обмінниках долар у покупці додав 5 копійок, а у продажу не змінився. Курс євро не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,80 грн. Євро купують за 41,05 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,70−37,80, євро — 41,40−41,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,11−40,51 грн/євро.

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