В Україні планують запровадити акциз на солодкі газовані напої.

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 травня 2023, 9:39 Читать на русском

В Україні планують запровадити акциз на солодкі газовані напої

В Україні планують запровадити акциз на солодкі газовані напої. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

В Україні планують запровадити акциз на солодкі газовані напої.
Фото: finance.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Акциз на солодкі газовані напої

«Україна потерпає від тягаря неінфекційних захворювань. Вони залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям. Водночас більшості таких хвороб можна запобігти, змінивши щоденні звички і обравши більш здоровий спосіб життя. Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. Це світова практика, яку всебічно підтримує ВООЗ. І МОЗ підтримує її. Адже маємо дбати про найдорожче — здоров’я наших громадян», — сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Як зазначають у міністерстві, постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння тощо, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру.

Водночас є приклади країн, де податок на солодкі мінеральні та газовані води зменшував кількість хворих на діабет та серцево-судинні захворювання, ожиріння.

Законопроєкти

Наразі у Верховній Раді зареєстровані два законопроєкти: № 9032−1 і № 9033−1. Перший через зміни до Податкового кодексу запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі 0,1 євро (4 грн) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі — 0,19 євро).

Другий — визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах, ініційовану першою леді Оленою Зеленською.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+104
extremumlife
extremumlife
10 травня 2023, 10:02
#
А ще треба ввести акциз на відсутність критичного мислення, освіченгості, та недбалого ставлення до власного здоров’я… А акциз на горілку, зменшує споживання горілки? Чи збільшує споживання самогону прямопропорційно?) Продаватимуть з підсолоджувачами замість цукру, напої ті самі, прям, страшне.
+
+15
marcher145
marcher145
10 травня 2023, 12:27
#
Є реальна статистика, і вона говорить що податок працює…
причому в обидві сторони, як для покупців так і для виробників…

виробники змінюють рецептуру, щоб зменшити кількість цукру в напоях, так і споживачі менше купують…

велике дослідження проводили на дітях в Великобританії, там здається ожиріння серед дітей зменшилося на 10%…
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
10 травня 2023, 10:14
#
Дорвавшиеся до власти придумывают очередные поборы с населения оправдывая заботой о здоровье этого населения!!!
+
+14
TAN72
TAN72
10 травня 2023, 10:22
#
Возвращаемся к ,юпи,😂
+
+29
zig4free
zig4free
10 травня 2023, 10:22
#
А когда введут акциз на воздух?
А может просто сразу акциз на жизнь? Жить вредно — от этого умирают.
+
0
zig4free
zig4free
10 травня 2023, 10:28
#
Подсказываю следующие шаги — акциз на сахар, муку, соль.
+
+15
extremumlife
extremumlife
10 травня 2023, 11:00
#
Головне, що акциз на владу не будуть вводити ще. Бо він з 1991 вже діє. Особливо ставку в 2019 році сильно підвищили. Щоб менше мабуть вживали такої шкідливої влади))
+
+33
matroskin
matroskin
10 травня 2023, 10:58
#
Прямо сльози навернулись…про здоров’я вони наше турбуються. :)
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
10 травня 2023, 11:14
#
Лучше бы акциз на пиво ввели…
Наливайки открываются в 8 утра,
и к 9 утра уже толпы заправившихся
с самого утра тыняются, ища приключений.
+
0
gorobezus
gorobezus
10 травня 2023, 12:11
#
На пиво акциз есть, правда ставка там смешная, не помню точно сколько, в районе нескольких гривен на литр, и когда на гривну планировали поднять ох и вой стоял.
+
0
SZlats
SZlats
10 травня 2023, 11:52
#
Да скоро все обложат и ладно бы с напитков шло солдатам копеечка на помощь фронту какието проекты … опять Клопотенко с женой З прыгать будут … на камеру

визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах, ініційовану першою леді Оленою Зеленською.
+
0
SZlats
SZlats
10 травня 2023, 11:53
#
Лучше бы сои меньше в фарш подмешивали и в полу фабрикаты прет по хлеще чем от напитков, но тут тишина тут не наваришся
+
0
gorobezus
gorobezus
10 травня 2023, 12:14
#
А по факту население сокращается, а стадо сидящее на бюджете нет — вот и вся проблема.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами