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10 травня 2023, 9:14 Читать на русском

Україна отримає ще 350 мільйонів гривень від Світового банку

Кабінет Міністрів залучить ще один грант для відновлення української системи охорони здоров’я — на понад 350 мільйонів гривень від Світового банку. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Кабінет Міністрів залучить ще один грант для відновлення української системи охорони здоров’я — на понад 350 мільйонів гривень від Світового банку.
Фото: kmu.gov.ua

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На що підуть кошти

«Ці кошти допоможуть нам у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання. Важливим елементом є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення», — зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, кошти будуть залучені в межах проєкту «Heal Ukraine», який Україна реалізовує разом із групою Світового банку.

Читайте: Україна отримала 189,32 мільйона євро від Світового банку

Нагадаємо

8 травня до загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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