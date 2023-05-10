Україна отримає ще 350 мільйонів гривень від Світового банку

На що підуть кошти

«Ці кошти допоможуть нам у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання. Важливим елементом є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення», — зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, кошти будуть залучені в межах проєкту «Heal Ukraine», який Україна реалізовує разом із групою Світового банку.

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Нагадаємо

8 травня до загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).