Кабінет Міністрів залучить ще один грант для відновлення української системи охорони здоров’я — на понад 350 мільйонів гривень від Світового банку. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Україна отримає ще 350 мільйонів гривень від Світового банку
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
На що підуть кошти
«Ці кошти допоможуть нам у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання. Важливим елементом є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення», — зазначив глава уряду.
Шмигаль додав, кошти будуть залучені в межах проєкту «Heal Ukraine», який Україна реалізовує разом із групою Світового банку.
Читайте: Україна отримала 189,32 мільйона євро від Світового банку
Нагадаємо
8 травня до загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).
Коментарі