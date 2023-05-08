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8 травня 2023, 9:30 Читать на русском

Війна не зупинила бізнес: В Україні відкривається більше нових справ, аніж закривається

На початок квітня 2023 року кількість зареєстрованих фопів складає майже 2 мільйони, а компаній — понад 1,2 мільйони. Варто зазначити, що закриті фопи за цей рік були повністю компенсовані новими відкритими справами. А кількість новозареєстрованих компаній у 5,6 разів перекриває чисельність бізнесів, що припинили роботу. Про це повідомляє Опендатабот.

На початок квітня 2023 року кількість зареєстрованих фопів складає майже 2 мільйони, а компаній — понад 1,2 мільйони.
Фото: depositphotos.com

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Що відбувається

Попри усі кризи, спричинені бойовими діями та масовими блекаутами, перший рік повномасштабної війни не став рекордним за кількістю закритих справ. Станом на початок квітня 2023 року за рік було закрито 203 921 фоп. У попередні роки, в середньому, в Україні закривалось 260 тисяч фопів на рік.

Важливо, що кількість новостворених справ із залишком перекриває чисельність бізнесів, що припинили роботу. За той самий період було зареєстровано 208 936 нових фопів.

На противагу малому та середньому бізнесу, кількість нових компаній значно перевищила чисельність закритих справ. За час великої війни було зареєстровано понад 32 тисячі компаній, а припинили роботу та стали неактивними 5 728 бізнесів.

Станом на початок квітня 2023 року в Україні зареєстровано 1,9 млн фоп та 1,2 млн компаній.

Нагадаємо

Від початку повномасштабної війни та майже до кінця березня Єдиний державний реєстр не працював — отже, ані зареєструвати нову справу, ані закрити існуючу в юридичному полі було неможливо. Усі наведені в матеріалі дані стосуються періоду з 1 квітня 2022 року по 1 квітня 2023 року.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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