Експерти спрогнозували зростання біткоїна до $36 000 на сигналах ФРС

Ознаки досягнення закінчення циклу підвищення ключової ставки ФРС можуть стати каталізатором сильного ралі біткоїна. За даними аналітиків Matrixport, перша криптовалюта може подорожчати на 20% до $35 000−36 000, пише Forklog.

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Учора, 3 травня, Федеральна резервна система (ФРС) США підвищила діапазон базової ставки на 0,25 процентного пункту — до 5−5,25% річних. Це найвищий рівень ставки за 16 років та десяте її підвищення поспіль.

При цьому біткоїн утримався на рівні вище за $28 500. На момент написання новини вартість першої криптовалюти становила близько $29 100.

Крім ФРС як драйвер фахівці назвали поновлення корпораціями викупу власних акцій з ринку після завершення сезону квартальних звітів. Сумарно з цією метою цього року компанії можуть витратити $1 трлн.

У Matrixport звернули увагу на скорочення обсягу торгів, підкресливши «обмежений опір на шляху догори».

Аналітики також відзначили активність у мем-токенах DinoLFG, Pepe, Wojak, Chacon та IgnoreFud як ознака покращення настроїв на криптовалютному ринку.

«Показники за травень, що прогнозуються, можуть призвести до значного зростання комісій у відсотках від загального доходу майнерів до рівнів, які ми спостерігали в травні 2021 року», — заявили вони.

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