Національне агентство з питань запобігання корупції внесло велику китайську приватну автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Україна внесла китайську Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни
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Причина внесення до списку
Причиною стало небажання компанії виходити з російського ринку та плани з подальшого розширення бізнесу у рф.
Зазначається, що Great Wall Motor є восьмим за величиною виробником автомобілів у Китаї. Її власник — китайський мільярдер Вей Цзяньцзюнь, якому належать 55,78% акцій компанії.
Компанія виробляє та продає автомобілі під власними брендами, такими як GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA.
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«Після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну багато міжнародних компаній вирішили залишити російський ринок, натомість Great Wall Motor заявляє, що не має найближчих планів виходу з росії та розглядає довгострокову перспективу своїх інвестицій у цей ринок в розмірі понад 3 млрд юанів ($472 млн)», — зазначили в НАЗК.
Станом на 2023 рік для Great Wall росія є найбільшим ринком збуту за межами Китаю. Минулого року на рф припало близько 30% доходів Great Wall за кордоном.
У 2022 році компанія Great Wall Motor презентувала на російський ринок новий бренд Tank та планує привезти пікап Poer KingKong, а у 2023 році на ринок росії вийдуть позашляховики моделі T300 та Т500.
Зараз же в РФ діють 115 дилерських центрів Great Wall Motor.
«Таким чином, Great Wall Motor продовжує сплачувати значні податки до бюджету країни-агресорки, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати війну проти України. Жодних спроб засудити вторгнення росії в Україну від керівництва компанії не було», — підсумували в НАЗК.
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Коментарі - 1
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