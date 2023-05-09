Україна внесла китайську Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло велику китайську приватну автомобілебудівну компанію Great Wall Motor до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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Причина внесення до списку

Причиною стало небажання компанії виходити з російського ринку та плани з подальшого розширення бізнесу у рф.

Зазначається, що Great Wall Motor є восьмим за величиною виробником автомобілів у Китаї. Її власник — китайський мільярдер Вей Цзяньцзюнь, якому належать 55,78% акцій компанії.

Компанія виробляє та продає автомобілі під власними брендами, такими як GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA.

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«Після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну багато міжнародних компаній вирішили залишити російський ринок, натомість Great Wall Motor заявляє, що не має найближчих планів виходу з росії та розглядає довгострокову перспективу своїх інвестицій у цей ринок в розмірі понад 3 млрд юанів ($472 млн)», — зазначили в НАЗК.

Станом на 2023 рік для Great Wall росія є найбільшим ринком збуту за межами Китаю. Минулого року на рф припало близько 30% доходів Great Wall за кордоном.

У 2022 році компанія Great Wall Motor презентувала на російський ринок новий бренд Tank та планує привезти пікап Poer KingKong, а у 2023 році на ринок росії вийдуть позашляховики моделі T300 та Т500.

Зараз же в РФ діють 115 дилерських центрів Great Wall Motor.

«Таким чином, Great Wall Motor продовжує сплачувати значні податки до бюджету країни-агресорки, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати війну проти України. Жодних спроб засудити вторгнення росії в Україну від керівництва компанії не було», — підсумували в НАЗК.

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