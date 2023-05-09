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9 травня 2023, 11:48 Читать на русском

Туреччина почала масово відмовляти росіянам у ПМЖ — ЗМІ

Росіяни зіткнулися з проблемами з отриманням та продовженням туристичної посвідки на проживання у Туреччині. Практично у всіх регіонах почав різко зростати відсоток відмов у ПМЖ, а продовження проживання стало найболючішим питанням для більшості росіян, що перебралися до Туреччини. Про це пише Moscowtimes.

Росіяни зіткнулися з проблемами з отриманням та продовженням туристичного посвідки на проживання у Туреччині.
Фото: depositphotos

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Відмова у ПМЖ

Складнощі фіксуються у всіх найбільших містах, де проживають вихідці з рф — Стамбулі, Анталії, Кемері, Бодрумі, Мармарисі та інших.

За словами візового консультанта з Туреччини, проблема має масовий характер, а вимоги до документів на ПМЖ адміністрації міста в кожному регіоні можуть відрізнятися.

Зараз багато хто намагається оформити не туристичний, а інші посвідки на проживання, наприклад, купують нерухомість.

Про труднощі у продовженні розповіли три росіянина з Бодрума, Мармаріса та Анталії. За словами жителя Бодрума (найдорожчих курортів), багато хто змушений виїжджати до росії, ЄС та інших країн. Він вважає, що у Бодрумі спостерігається дуже високий відсоток відмов — близький до 90%.

Читайте: Росіяни перестали купувати нерухомість у Європі та переорієнтувалися на Туреччину, Кіпр та ОАЕ

В інших туристичних містах Туреччини також ускладнюється ситуація з ПМЖ, місцеві адміністрації вимагають для продовження виду проживання набагато більше документів — витяги з турецьких банків із щомісячними надходженнями на рахунок. Зазвичай на сім'ю із трьох осіб це близько $2000 щомісяця.

Туристичний ПМЖ був дуже популярним і дозволяв перебувати в країні до року. Для його отримання раніше була потрібна лише оренда нерухомості та місцева страховка.

Минулого року росіяни стали найбільшими покупцями нерухомості у Туреччині серед іноземців, посівши чверть цього ринку. Вони придбали в Туреччині понад 16 000 об'єктів — утричі більше, ніж роком раніше.

Число оформлених росіянам ПМЖ склало 153 тисячі, і це також рекорд серед усіх іноземних громадян у Туреччині.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
9 травня 2023, 12:07
#
Приїхала кацапня, розігріла ринок нерухомості, роздратувала місцевих, спровокували більш суворі вимоги до експатів. Одним словом приїхали, нас*али, поїхали. Як зажди — орда…
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0
bonv
bonv
9 травня 2023, 12:35
#
Оркорашистів ніде не люблять.
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