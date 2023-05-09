Туреччина почала масово відмовляти росіянам у ПМЖ — ЗМІ

Росіяни зіткнулися з проблемами з отриманням та продовженням туристичної посвідки на проживання у Туреччині. Практично у всіх регіонах почав різко зростати відсоток відмов у ПМЖ, а продовження проживання стало найболючішим питанням для більшості росіян, що перебралися до Туреччини. Про це пише Moscowtimes.

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Відмова у ПМЖ

Складнощі фіксуються у всіх найбільших містах, де проживають вихідці з рф — Стамбулі, Анталії, Кемері, Бодрумі, Мармарисі та інших.

За словами візового консультанта з Туреччини, проблема має масовий характер, а вимоги до документів на ПМЖ адміністрації міста в кожному регіоні можуть відрізнятися.

Зараз багато хто намагається оформити не туристичний, а інші посвідки на проживання, наприклад, купують нерухомість.

Про труднощі у продовженні розповіли три росіянина з Бодрума, Мармаріса та Анталії. За словами жителя Бодрума (найдорожчих курортів), багато хто змушений виїжджати до росії, ЄС та інших країн. Він вважає, що у Бодрумі спостерігається дуже високий відсоток відмов — близький до 90%.

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В інших туристичних містах Туреччини також ускладнюється ситуація з ПМЖ, місцеві адміністрації вимагають для продовження виду проживання набагато більше документів — витяги з турецьких банків із щомісячними надходженнями на рахунок. Зазвичай на сім'ю із трьох осіб це близько $2000 щомісяця.

Туристичний ПМЖ був дуже популярним і дозволяв перебувати в країні до року. Для його отримання раніше була потрібна лише оренда нерухомості та місцева страховка.

Минулого року росіяни стали найбільшими покупцями нерухомості у Туреччині серед іноземців, посівши чверть цього ринку. Вони придбали в Туреччині понад 16 000 об'єктів — утричі більше, ніж роком раніше.



Число оформлених росіянам ПМЖ склало 153 тисячі, і це також рекорд серед усіх іноземних громадян у Туреччині.