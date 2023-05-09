Знайти роботу у європейських компаніях українцям пропонують за допомогою онлайн-платформи «Фонд талантів ЄС». Скористатися нею можуть ті, хто вже живе у Європі та має право там працювати. Про це повідомили у Мінреінтеграції.
Для українців за кордоном створили онлайн-платформу з пошуку роботи
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
«Фонд талантів ЄС» — платформа на базі Європейської служби зайнятості (EURES). На порталі є понад 4 мільйони вакансій та 5 тисяч роботодавців із різних країн Європейського Союзу.
Скористатися онлайн-платформою можуть українці, які вже живуть у країнах ЄС, мають тимчасовий захист або інший документ, що дозволяє їм працювати. Виключення — люди, які живуть у Данії або країнах-членах Європейської економічної зони (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн або Швейцарія), для цих країн пошук заробітку на порталі недоступний.
Аби знайти роботу, потрібно:
Докладніше про програму читайте тут.
-
- створити обліковий запис EU Login за посиланням;
- зареєструватися на порталі служби зайнятості;
- опублікувати резюме на порталі випробувального Фонду талантів ЄС.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі