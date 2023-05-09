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9 травня 2023, 10:43 Читать на русском

Для українців за кордоном створили онлайн-платформу з пошуку роботи

Знайти роботу у європейських компаніях українцям пропонують за допомогою онлайн-платформи «Фонд талантів ЄС». Скористатися нею можуть ті, хто вже живе у Європі та має право там працювати. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Знайти роботу у європейських компаніях українцям пропонують за допомогою онлайн-платформи «Фонд талантів ЄС».

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Фонд талантів ЄС» — платформа на базі Європейської служби зайнятості (EURES). На порталі є понад 4 мільйони вакансій та 5 тисяч роботодавців із різних країн Європейського Союзу.

Скористатися онлайн-платформою можуть українці, які вже живуть у країнах ЄС, мають тимчасовий захист або інший документ, що дозволяє їм працювати. Виключення — люди, які живуть у Данії або країнах-членах Європейської економічної зони (Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн або Швейцарія), для цих країн пошук заробітку на порталі недоступний.

Аби знайти роботу, потрібно:

Докладніше про програму читайте тут.

Джерело: Мінфін
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