Акції Virgin Galactic Бренсона додали 24%

Зростання Virgin Galactic, що спеціалізується на космічному туризмі, спостерігалося після її повідомлення про те, що у травні відбудеться випробувальний політ за участю чотирьох осіб. Він стане останнім випробуванням системи космічних польотів. Компанія Virgin Galactic планує перший комерційний політ наприкінці червня.

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Нагадаємо

Компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic кілька разів відкладала початок комерційних польотів з туристами, у тому числі через брак персоналу, проблеми з ланцюжком поставок та плани щодо вдосконалення космічного корабля та літака-носія.

Стартап розчаровував інвесторів, переносячи запуски, заплановані на третій, а потім четвертий квартал 2022 року. Торік у травні Virgin Galactic в черговий раз перенесла початок комерційних польотів на перший квартал 2023 року, а в січні — на другий квартал 2023 року.

Чистий збиток Virgin Galactic у 2022 році склав $500 млн у порівнянні з чистим збитком у $353 млн у 2021 році. Збиток зріс на 42%, порівняно з 2021 роком.

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