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9 травня 2023, 9:14 Читать на русском

Акції Virgin Galactic Бренсона додали 24%

Акції американської космічної компанії Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона зросли на 24,4% — до $4,49 на початку торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Акції американської космічної компанії Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона зросли на 24,4% — до $4,49 на початку торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відбувається на ринкуЗростання Virgin Galactic, що спеціалізується на космічному туризмі, спостерігалося після її повідомлення про те, що у травні відбудеться випробувальний політ за участю чотирьох осіб.
Фото: 24tv.ua

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається на ринку

Зростання Virgin Galactic, що спеціалізується на космічному туризмі, спостерігалося після її повідомлення про те, що у травні відбудеться випробувальний політ за участю чотирьох осіб. Він стане останнім випробуванням системи космічних польотів. Компанія Virgin Galactic планує перший комерційний політ наприкінці червня.

Читайте: Акції Virgin Orbit впали на 28% після подання заяви про банкрутство

Нагадаємо

Компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic кілька разів відкладала початок комерційних польотів з туристами, у тому числі через брак персоналу, проблеми з ланцюжком поставок та плани щодо вдосконалення космічного корабля та літака-носія.

Стартап розчаровував інвесторів, переносячи запуски, заплановані на третій, а потім четвертий квартал 2022 року. Торік у травні Virgin Galactic в черговий раз перенесла початок комерційних польотів на перший квартал 2023 року, а в січні — на другий квартал 2023 року.

Чистий збиток Virgin Galactic у 2022 році склав $500 млн у порівнянні з чистим збитком у $353 млн у 2021 році. Збиток зріс на 42%, порівняно з 2021 роком.

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Джерело: Мінфін
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