Акції Virgin Orbit впали на 28% після подання заяви про банкрутство

Розпродаж у паперах почався після повідомлення про те, що Virgin Orbit подав заяву про банкрутство. Генеральний директор Virgin Orbit Ден Харт заявив, що створена технологія запуску зробить компанію привабливою для потенційних покупців.

Активи Virgin Orbit оцінюються у $243 млн, тоді як заборгованість станом на 30 вересня минулого року сягала $153,5 млн.

Virgin Orbit, заснована у 2017 році, спеціалізується на запуску супутників на навколоземну орбіту для комерційних клієнтів та державних компаній. Усього за час своєї діяльності Virgin Orbit успішно запустила 33 супутники.

Нагадаємо У середині січня компанія здійснила свій перший запуск ракети за межами США. Планувалося, що ракета LauncherOne виведе з території Великобританії на орбіту дев'ять міні-супутників, проте досягти орбіти не вдалося. Після повідомлення про невдалий запуск котирування Virgin Orbit впали на 30%.