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4 квітня 2023, 15:25 Читать на русском

Акції Virgin Orbit впали на 28% після подання заяви про банкрутство

Котирування аерокосмічної компанії Virgin Orbit у моменті впали на 27,84%, до $0,14 за акцію. Ціна однієї акції досягла $0,144, свідчать дані торгів на премаркеті NASDAQ. Це на 25,73% нижче за рівень закриття попередньої торгової сесії.

Котирування аерокосмічної компанії Virgin Orbit у моменті впали на 27,84%, до $0,14 за акцію.

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Причина розпродажу

Розпродаж у паперах почався після повідомлення про те, що Virgin Orbit подав заяву про банкрутство. Генеральний директор Virgin Orbit Ден Харт заявив, що створена технологія запуску зробить компанію привабливою для потенційних покупців.

Читайте: Virgin Orbit Бренсона подала на банкрутство

Активи Virgin Orbit оцінюються у $243 млн, тоді як заборгованість станом на 30 вересня минулого року сягала $153,5 млн.

Компанія отримає від Virgin Investments Річарда Бренсона фінансування у розмірі $31,6 млн, щоб продовжити пошук потенційних покупців.

Virgin Orbit, заснована у 2017 році, спеціалізується на запуску супутників на навколоземну орбіту для комерційних клієнтів та державних компаній. Усього за час своєї діяльності Virgin Orbit успішно запустила 33 супутники.

Нагадаємо

У середині січня компанія здійснила свій перший запуск ракети за межами США. Планувалося, що ракета LauncherOne виведе з території Великобританії на орбіту дев'ять міні-супутників, проте досягти орбіти не вдалося. Після повідомлення про невдалий запуск котирування Virgin Orbit впали на 30%.

Ще один масовий розпродаж в акціях компанії стався наприкінці березня — папери впали більш ніж на 25%. Каталізатором падіння стали новини про те, що Virgin Orbit не змогла знайти фінансування для своєї роботи і змушена продовжити неоплачувану відпустку для своїх співробітників, до якої вони були відправлені в середині минулого місяця. Virgin Orbit намагалася залучити кошти протягом кількох місяців, тому що сам Бренсон більше не хотів фінансувати її, пише CNBC.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
4 квітня 2023, 16:17
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