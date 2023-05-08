Головний економіст німецької страхової компанії Allianz Людовік Субран порекомендував інвесторам підготуватися до місяців корекції ринків та загрози нової «фінансової катастрофи». Про це повідомив Bloomberg.
Allianz попередив інвесторів про загрозу нової фінансової катастрофи
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Що каже економіст
«У нас є всі складові так званого моменту Мінські», — розповів він в інтерв'ю Bloomberg Television. Субран не виключає стрімкого падіння цін на активи, оскільки інвестори, які раніше скуповували їх на позикові кошти, можуть виявитися не в змозі обслуговувати свої борги.
«Звичайно, ситуація на ринку комерційної нерухомості та „порочне коло“ в регіональних банках у США викликають серйозне занепокоєння», — сказав він.
Однак його також непокоїть неправильна оцінка корпоративного кредитного ризику. Крім того, ще одним фактором можуть стати проблеми у небанківських фінансових посередників, таких як хедж-фонди та пенсійні фонди.
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Посилення грошово-кредитної політики деякими великими центробанками викликало нинішню напруженість на ринках, проте справа не тільки в цьому, розповів Субран.
«Проблема для всіх зараз — дуже різке посилення грошово-кредитної політики, але є ще один фактор — неправильне управління ризиками, — сказав він. — Нова фінансова катастрофа може статися в банківському секторі, вона також може статися через деякі спеціалізовані хедж-фонди, які працюють у сфері комерційної нерухомості, або відбутися відразу через поєднання цих двох факторів».
За словами експерта Allianz, найближчим часом на інвесторів на ринках чекає висока волатильність.
«Ми не думаємо, що переживаємо ремейк світової фінансової кризи 2008 року», — сказав він. Однак, на думку Субрана, різкі рухи на ринку будуть частішими в наступні кілька місяців. Він також повідомив, що очікує на початок рецесії в США в другій половині року.
Нагадаємо
Людовік Субран не перший, хто попереджає про можливість настання «Моменту Мінські» з того часу, як у березні почалася низка банкрутств американських банків.
Раніше головний стратег JPMorgan з глобальних ринків Марко Коланович повідомляв, що банкрутства банків, ринкові потрясіння та економічна невизначеність на тлі зростання відсоткових ставок збільшили ймовірність настання «моменту Мінські».
Внаслідок цього інвестори можуть почати масово продавати активи для погашення своїх кредитів, що спровокує обвал цін на ринку, попередив він.
Що таке «Момент Мінські»
«Момент Мінські» — це термін, який означає початок різкого зниження боргового навантаження в країні та подальшого падіння цін на активи.
До настання «моменту Мінські» інвестори активно використовують для скуповування активів позикові кошти. В результаті зростає боргове навантаження, а на ринку утворюється бульбашка. Однак згодом багато позичальників не можуть платити за боргами і будь-яка дестабілізуюча подія може призвести до панічного продажу куплених активів. Це провокує обвал цін на них.
Термін запровадив американський економіст Хаймнен Мінські у 20-х роках XX століття.
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