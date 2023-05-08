Allianz попередив інвесторів про загрозу нової фінансової катастрофи

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

8 травня 2023, 19:46 Читать на русском

Allianz попередив інвесторів про загрозу нової фінансової катастрофи

Головний економіст німецької страхової компанії Allianz Людовік Субран порекомендував інвесторам підготуватися до місяців корекції ринків та загрози нової «фінансової катастрофи». Про це повідомив Bloomberg.

Головний економіст німецької страхової компанії Allianz Людовік Субран порекомендував інвесторам підготуватися до місяців корекції ринків та загрози нової «фінансової катастрофи».

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що каже економіст

«У нас є всі складові так званого моменту Мінські», — розповів він в інтерв'ю Bloomberg Television. Субран не виключає стрімкого падіння цін на активи, оскільки інвестори, які раніше скуповували їх на позикові кошти, можуть виявитися не в змозі обслуговувати свої борги.

«Звичайно, ситуація на ринку комерційної нерухомості та „порочне коло“ в регіональних банках у США викликають серйозне занепокоєння», — сказав він.

Однак його також непокоїть неправильна оцінка корпоративного кредитного ризику. Крім того, ще одним фактором можуть стати проблеми у небанківських фінансових посередників, таких як хедж-фонди та пенсійні фонди.

Читайте також: У JPMorgan попередили про можливий «момент Мінська» на фондовому ринку

Посилення грошово-кредитної політики деякими великими центробанками викликало нинішню напруженість на ринках, проте справа не тільки в цьому, розповів Субран.

«Проблема для всіх зараз — дуже різке посилення грошово-кредитної політики, але є ще один фактор — неправильне управління ризиками, — сказав він. — Нова фінансова катастрофа може статися в банківському секторі, вона також може статися через деякі спеціалізовані хедж-фонди, які працюють у сфері комерційної нерухомості, або відбутися відразу через поєднання цих двох факторів».

За словами експерта Allianz, найближчим часом на інвесторів на ринках чекає висока волатильність.

«Ми не думаємо, що переживаємо ремейк світової фінансової кризи 2008 року», — сказав він. Однак, на думку Субрана, різкі рухи на ринку будуть частішими в наступні кілька місяців. Він також повідомив, що очікує на початок рецесії в США в другій половині року.

Нагадаємо

Людовік Субран не перший, хто попереджає про можливість настання «Моменту Мінські» з того часу, як у березні почалася низка банкрутств американських банків.

Раніше головний стратег JPMorgan з глобальних ринків Марко Коланович повідомляв, що банкрутства банків, ринкові потрясіння та економічна невизначеність на тлі зростання відсоткових ставок збільшили ймовірність настання «моменту Мінські».

Внаслідок цього інвестори можуть почати масово продавати активи для погашення своїх кредитів, що спровокує обвал цін на ринку, попередив він.

Що таке «Момент Мінські»

«Момент Мінські» — це термін, який означає початок різкого зниження боргового навантаження в країні та подальшого падіння цін на активи.

До настання «моменту Мінські» інвестори активно використовують для скуповування активів позикові кошти. В результаті зростає боргове навантаження, а на ринку утворюється бульбашка. Однак згодом багато позичальників не можуть платити за боргами і будь-яка дестабілізуюча подія може призвести до панічного продажу куплених активів. Це провокує обвал цін на них.

Термін запровадив американський економіст Хаймнен Мінські у 20-х роках XX століття.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
8 травня 2023, 20:23
#
Велика Депресія.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають allfinanz1, Kaleso, Kharakternyk и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами