Allianz попередив інвесторів про загрозу нової фінансової катастрофи

Головний економіст німецької страхової компанії Allianz Людовік Субран порекомендував інвесторам підготуватися до місяців корекції ринків та загрози нової «фінансової катастрофи». Про це повідомив Bloomberg.

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Що каже економіст «У нас є всі складові так званого моменту Мінські», — розповів він в інтерв'ю Bloomberg Television. Субран не виключає стрімкого падіння цін на активи, оскільки інвестори, які раніше скуповували їх на позикові кошти, можуть виявитися не в змозі обслуговувати свої борги.

«Звичайно, ситуація на ринку комерційної нерухомості та „порочне коло“ в регіональних банках у США викликають серйозне занепокоєння», — сказав він. Однак його також непокоїть неправильна оцінка корпоративного кредитного ризику. Крім того, ще одним фактором можуть стати проблеми у небанківських фінансових посередників, таких як хедж-фонди та пенсійні фонди. Читайте також: У JPMorgan попередили про можливий «момент Мінська» на фондовому ринку

Посилення грошово-кредитної політики деякими великими центробанками викликало нинішню напруженість на ринках, проте справа не тільки в цьому, розповів Субран. «Проблема для всіх зараз — дуже різке посилення грошово-кредитної політики, але є ще один фактор — неправильне управління ризиками, — сказав він. — Нова фінансова катастрофа може статися в банківському секторі, вона також може статися через деякі спеціалізовані хедж-фонди, які працюють у сфері комерційної нерухомості, або відбутися відразу через поєднання цих двох факторів».

За словами експерта Allianz, найближчим часом на інвесторів на ринках чекає висока волатильність. «Ми не думаємо, що переживаємо ремейк світової фінансової кризи 2008 року», — сказав він. Однак, на думку Субрана, різкі рухи на ринку будуть частішими в наступні кілька місяців. Він також повідомив, що очікує на початок рецесії в США в другій половині року. Нагадаємо

Людовік Субран не перший, хто попереджає про можливість настання «Моменту Мінські» з того часу, як у березні почалася низка банкрутств американських банків.