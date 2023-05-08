Крах First Republic Bank посилив побоювання щодо платоспроможності регіональних кредиторів і інвестори почали продавати акції фінансових установ, внаслідок чого фінансовий індекс S&P 500 знову опинився на межі падіння нижче свого піку 2007 року. Про це пише Bloomberg.
Індекс S&P 500 знову опинився на межі падіння — Bloomberg
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Падіння S&P 500
«З січня 2021 року фінансовий індекс перебуває вище максимуму 2007 року. Якби він зараз пробив цей бар'єр, це стало б зловісним сигналом для всього фондового ринку», — вважає менеджер хедж-фондів Джим Роппель, засновник Roppel Capital Management.
За словами аналітиків, це може спричинити додатковий тиск на банки, змусивши їх зберігати капітал і скорочувати кредитування, що ще більше погіршить економіку, яка вже перебуває під загрозою рецесії після різкого підвищення відсоткових ставок Федеральним резервом протягом останніх 14 місяців.
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Джерело: Мінфін
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