Курс валют на 8 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У понеділок, 8 травня, курс долара на готівковому ринку у покупці та продажу знизився на 10 копійок. Євро у покупці не змінилося, у продажу втратило 5 копійок.

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В обмінниках долар у покупці не змінився, а у продажу подешевшав на 5 копійок. Курс євро не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−37,75 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,70, євро — 41,40−41,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,40−40,79 грн/євро.

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