Bloomberg: підрозділ Alibaba готується до IPO у США

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

8 травня 2023, 10:49 Читать на русском

Bloomberg: підрозділ Alibaba готується до IPO у США

Міжнародний підрозділ онлайн-торгівлі китайської компанії Alibaba розглядає первинне публічне розміщення на американській біржі. Розмір можливого IPO поки що не визначено. Аналітики оцінили вартість підрозділу $39 млрд. Про це пише Bloomberg.

Міжнародний підрозділ онлайн-торгівлі китайської компанії Alibaba розглядає первинне публічне розміщення на американській біржі.
Фото: ukrinform.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Міжнародний підрозділ у сфері онлайн-торгівлі Alibaba Group, до якого входять AliExpress та Lazada, готується до IPO на біржі США.

За даними агентства, проведення первинного публічного розміщення лише на стадії обговорення та його обсяг поки що не визначено. Alibaba веде переговори з кількома банками, які можуть допомогти провести IPO у 2024 році.

Підрозділ, що раніше називався Alibaba International Digital Commerce Group (IDCG), включає AliExpress, Lazada, Trendyol, Daraz і маркетплейс для бізнесу Alibaba.com. Експерти оцінюють підрозділ у $29-$39 млрд.

Читайте: Засновник Alibaba Джек Ма повертається до Китаю — ЗМІ

Наприкінці березня Alibaba оголосила про поділ на шість бізнес-груп — вони займатимуться незалежним залученням коштів та проводитимуть власні IPO. У кожній із груп буде власний гендиректор та рада директорів. Реорганізація стане найбільшою в історії Alibaba.

Лістинг у США допоможе підрозділу Alibaba залучити гроші від глобальних інвесторів, які побоюються вкладати гроші у Китай безпосередньо. Bloomberg надіслав запит до IDCG. У компанії сказали, що наразі план IPO відсутній.

Інші підрозділи Alibaba створюють додаткові компанії. Логістичний підрозділ Alibaba Cainiao Network Technology та мережа продуктових магазинів Freshippo готуються до IPO у Гонконгу. Cainiao Network Technology може провести первинне публічне розміщення наприкінці 2023 року.

Наприкінці квітня заявку на проведення IPO у США подав британський виробник чипів Arm. Компанія розраховує залучити від $8 млрд до $10 млрд.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті .

Промокод на знижку 10%: minfin10.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Анна Недогибченко и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами