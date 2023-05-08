Bloomberg: підрозділ Alibaba готується до IPO у США

Міжнародний підрозділ онлайн-торгівлі китайської компанії Alibaba розглядає первинне публічне розміщення на американській біржі. Розмір можливого IPO поки що не визначено. Аналітики оцінили вартість підрозділу $39 млрд. Про це пише Bloomberg.

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Що відомо

Міжнародний підрозділ у сфері онлайн-торгівлі Alibaba Group, до якого входять AliExpress та Lazada, готується до IPO на біржі США.

За даними агентства, проведення первинного публічного розміщення лише на стадії обговорення та його обсяг поки що не визначено. Alibaba веде переговори з кількома банками, які можуть допомогти провести IPO у 2024 році.

Підрозділ, що раніше називався Alibaba International Digital Commerce Group (IDCG), включає AliExpress, Lazada, Trendyol, Daraz і маркетплейс для бізнесу Alibaba.com. Експерти оцінюють підрозділ у $29-$39 млрд.

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Наприкінці березня Alibaba оголосила про поділ на шість бізнес-груп — вони займатимуться незалежним залученням коштів та проводитимуть власні IPO. У кожній із груп буде власний гендиректор та рада директорів. Реорганізація стане найбільшою в історії Alibaba.

Лістинг у США допоможе підрозділу Alibaba залучити гроші від глобальних інвесторів, які побоюються вкладати гроші у Китай безпосередньо. Bloomberg надіслав запит до IDCG. У компанії сказали, що наразі план IPO відсутній.

Інші підрозділи Alibaba створюють додаткові компанії. Логістичний підрозділ Alibaba Cainiao Network Technology та мережа продуктових магазинів Freshippo готуються до IPO у Гонконгу. Cainiao Network Technology може провести первинне публічне розміщення наприкінці 2023 року.

Наприкінці квітня заявку на проведення IPO у США подав британський виробник чипів Arm. Компанія розраховує залучити від $8 млрд до $10 млрд.

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