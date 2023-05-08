Кількість працевлаштованих українців за рік зросла на 8% — дослідження

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Згідно з результатами дослідження, наразі 61% респондентів повідомляють, що працевлаштовані. Торік у квітні 2022 мали роботу 53% опитаних громадян.

Відсоток тих, хто має роботу та працює, порівно з минулим роком, зросла з 32% до 51%.

Логічний наслідок такої динаміки — покращення стабільності доходів громадян. Так, нині 87% працевлаштованих респондентів стверджують, що отримують заробітну плату, тоді як у квітні 2022 таких було 70%.

Водночас у результатах дослідження йдеться про те, що наразі 36% респондентів — не працевлаштовані, що на 5% менше, ніж у квітні 2022 року.

Методика дослідження

У межах проєкту «Градус суспільства під час війни» компанія Gradus Research провела вісім хвиль дослідження настроїв українців під час війни. Восьма хвиля опитування відбулась 24−25 квітня 2023. Під час неї 1000 респондентів заповнили анкету у спеціальному мобільному додатку.

Цільовою групою дослідження є чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, що мешкають в містах України з населенням 50 тисяч жителів та більше.

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